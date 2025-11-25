NE DIRAJTE OVO SUTRA DO PONOĆI! Sveti Jovan Zlatousti i stroga pravila: Ne diraj nit, da ne presečeš sudbinu

Sveti Jovan Zlatousti, jedan od najvećih duhovnika u istoriji hrišćanstva, jedan od Svetih triju jerarha, besednik kakav se retko rađa i reformator Crkve čije se reči i danas citiraju, slavi se 26. novembra u srpskom narodu.

Njegov dan obeležen je dubokom simbolikom, snažnim narodnim verovanjima i običajima koji se prenose vekovima i koji se, prema predanju, moraju ispoštovati, jer navodno mogu uticati na životni tok čoveka.

Zlatousti, čije ime i danas izaziva strahopoštovanje, bio je carigradski patrijarh, učitelj naroda, neumorni tumač Svetog pisma i autor poznate knjige „O sveštenstvu“. Njegove besede bile su toliko duboke, upečatljive i retorički savršene da mu je narod dao nadimak Zlatousti, onaj koji govori „zlatnim jezikom“.

Za života je bio omiljen među običnim narodom, za koji je uvek imao vremena i kome je jednostavnim, jasnim rečima približavao najdublje istine vere. Istovremeno, ušao je u otvoren sukob sa moćnicima svoga vremena, posebnom caricom Evdoksijom, jer nije ćutao o nepravdi, raskoši i zloupotrebi moći. Dva puta je zbog svoje hrabrosti poslat u izgnanstvo, gde je i skončao iznemogao, ali verujući do poslednjeg trenutka, izgovorivši čuvene reči:

„Slava Bogu za sve!“

Najstroža narodna zabrana: Ne smete u ruke uzeti ništa što ima nit!

U srpskoj tradiciji, dan Svetog Jovana Zlatoustog obavijen je jednom od najjačih narodnih zabrana. Na ovaj dan, sve do ponoći, ne sme se koristiti:

- igla za šivenje

- igla za pletenje

- konac

- razboj za tkanje

- bilo šta što može „prekinuti nit“

Zašto je to važno?

Prema starom predanju, ko 26. novembra prekine nit, simbolički prekida svoj životni tok. Verovalo se da se prekidanjem konca prekida i sreća, mir u domu, zdravlje ili blagostanje, pa su žene odlagale sve što ima veze sa tkanjem i šivenjem do sledećeg jutra.

Naši stari su govorili: „Na Zlatoustog ne diraj nit, da ne presečeš sudbinu.“

Prema starom predanju, ko 26. novembra prekine nit, simbolički prekida svoj životni tok. Verovalo se da se prekidanjem konca prekida i sreća, mir u domu, zdravlje ili blagostanje, pa su žene odlagale sve što ima veze sa tkanjem i šivenjem do sledećeg jutra.

Naši stari su govorili: „Na Zlatoustog ne diraj nit, da ne presečeš sudbinu.“

Rođen je u Antiohiji 354. godine. U mladosti je učio grčku filozofiju, ali se zgrozio nad neznaboštvom i prigrlio hrišćanstvo kao jedinu punu istinu. Krstio ga je patrijarh Meletije Antiohijski, a posle smrti roditelja potpuno se predao monaškom životu.

Bio je asketa izuzetne posvećenosti: malo je spavao, još manje jeo, a najveći deo dana provodio u molitvi i pisanju. Upravo u tom periodu nastala je njegova čuvena knjiga „O sveštenstvu“, koja i danas predstavlja jedno od najcenjenijih dela crkvene literature.

Predanje kaže da su mu se javili Sveti apostoli Jovan i Petar i prorekli mu „veliku službu, veliku blagodat, ali i veliko stradanje“.

Kada je trebalo da bude rukopoložen, anđeo Božji se navodno javio i njemu i patrijarhu Flavijanu, dok su prisutni videli belog goluba iznad njegove glave, simbol Svetog Duha.

Njegove besede i danas su temelj pravoslavne misli. Postideo je jeretike, rastumačio Sveto pismo neprevaziđenom mudrošću i ostavio mnoge dragocene knjige Crkvi. Ali je zbog svoje iskrenosti i hrabrosti postao meta dvorskih spletkara, te je dva puta prognan po naređenju carice.

U izgnanstvu je proveo tri godine, slomljen bolestima, ali duhom nedodirljiv. Pred smrt su mu se, prema predanju, opet javili apostoli i Sveti mučenik Vasilisk, a poslednje reči koje je izgovorio bile su:

„Slava Bogu za sve!“

Njegova glava danas se čuva u Uspenskom hramu u Moskvi, a telo u Vatikanu.

Još jedan važan datum: prenos moštiju

Pored 26. novembra, Sveti Jovan Zlatousti obeležava se i 27. januara, kada se slavi prenos njegovih moštiju iz jermenskog sela Komana u Carigrad 438. godine, čin koji je označio kraj nepravde prema svetitelju i njegovo puno vraćanje među najpoštovanije u Crkvi.

Ovaj dan, satkan od verovanja, simbola i legendi, i danas inspiriše vernike. Bilo da poštujete zabranu o nitima, uzmete knjigu u ruke ili se samo setite Zlatoustih reči, 26. novembar donosi snažnu poruku:

"Govorite istinu, činite dobro, i čuvajte svoj životni tok, da nit vaše sudbine ostane neprekinuta"

Autor: Iva Besarabić