EVO KO SVE IMA PRAVO NA PENZIJU: Oglasio se RF PIO i sve detaljno objasnio

Pred kraj godine da podsetimo osiguranike koju vrstu penzije i pod kojim uslovima mogu ostvariti u tekućoj godini.

Po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju predviđene su sledeće vrste prava:

• za slučaj starosti, pravo na starosnu penziju i pravo na prevremenu starosnu penziju;

• za slučaj invalidnosti, pravo na invalidsku penziju;

• za slučaj smrti − pravo na porodičnu penziju;

Pravo na starosnu penziju u 2025. godini mogu ostvariti osiguranici muškarci sa navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, osiguranice žene sa 63 godine i deset meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja i osiguranici oba pola sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Osiguranicima koji su radili na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, navedena starosna granica se snižava, što im omogućujea raniji odlazak u penziju.

Pravo na prevremenu starosnu penziju u 2025. godini mogu ostvariti osiguranici oba pola sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 60 godina života. Prevremena starosna penzija se trajno umanjuje za 0,34% za svaki mesec koji nedostaje do navršenih 65 godina života (žene u 2025: do 63 godine i deset meseci), s tim da umanjenje ne može biti veće od 20,4%.

Osiguranicima kojima se snižava starosna granica po osnovu rada na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, umanjenje prevremene starosne penzije se računa do snižene starosne granice.

Pravo na invalidsku penziju može se ostvariti kada se utvrdi da je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao do godina života potrebnih za ostvarivanje prava na starosnu penziju, pod uslovom da osiguranik ima najmanje pet godina staža osiguranja. Ako je uzrok invalidnosti povreda na radu ili profesionalno oboljenje, dužina staža osiguranja nije uslov.

Izuzetak su osiguranici kod kojih je invalidnost nastala pre 30. godine života: do 20 godina potrebna je najmanje jedna godina staža osiguranja; do 25 godina - dve godine staža osiguranja, do 30 godina - tri godine staža osiguranja.

Pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije, odnosno umrlog osiguranika koji je ispunio uslove za penziju ili navršio najmanje pet godina staža osiguranja. Ukoliko je uzrok smrti povreda na radu ili profesionalna bolest, članovi porodice stiču pravo na penziju bez obzira na dužinu staža osiguranja umlog.

Pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti: supružnik i vanbračni partner ukoliko su brak, odnosno vanbračna zajednica života trajali najmanje tri godine, ili ako sa preminulim ima zajedničko dete i ako ispunjava uslove po godinama života predviđene Zakonom; deca imaju pravo na porodičnu penziju do 15 godina života, bez obzira da li se školuju, do 20 godina života ako pohađaju srednju školu, do 26 godina života ako studiraju; roditelj (otac i majka, očuh i maćeha i usvojioci) koje je osiguranik, odnosno korisnik prava izdržavao do svoje smrti, imaju pravo na porodičnu penziju ako ispunjavaju uslove po godinama života predviđene Zakonom.

Ukoliko osiguranik ima deo staža ostvaren u inostranstvu, postupak ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja sprovodi se i primenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, s tim što svaka država o svom stažu odlučuje u skladu sa nacionalnim zakonima.

Republika Srbija ima sporazume o socijalnom osiguranju sa 35 zemalja, sa kojima su uređena pitanja priznavanja radnog staža, zdrastvenog osiguranja, isplate penzija i drugih davanja.

Autor: Marija Radić