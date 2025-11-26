AKTUELNO

Sutra su Božićne poklade: Pripremite večeru, veselite se, a posle ovo uradite s tabanima

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra obeležavaju slavu Svetog apostola Filipa, praznika u narodu još poznatijeg kao Božićne poklade. Prema starom narodnom običaju trebalo bi da pripremite bogatu večeru i da se veselite sa svojim ukućanima.

Proslavi Božića prethodi veliki božićni post u trajanju od 40 dana, ali pre njega idu Božićne poklade, koje prate različiti narodni običaji. Poklade su zapravo domaće gozbe namenjene svim članovima porodice, a mogu da budu i seoska veselja uoči velikih postova.

U zavisnosti od kraja i verovanja, različiti običaji se vezuju za ovaj dan. Negde se posle večere zavezuju sve verige u kući, kore od pojedenih jaja bacaju u vatru, tabani trljaju belim lukom, a deci se pred spavanje oblače prevrnute pidžame i majice.

Postoji verovanje da bi trebalo uveče tabane trljati belim lukom i izgovoriti sledeće reči: "Veštica kao konac, u mene zubi kao kolac."

