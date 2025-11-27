VAŽNO UPOZORENJE ZA SVE VOZAČE Sneg može napraviti haos, još 2 VEOMA OPASNE POJAVE na putu

Pred Srbijom je danas oblačno i veoma hladno vreme sa padavinama koje se zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim časovima mogu lokalno lediti pri tlu. U Beogradu, ali i zapadnim i jugozapadnim delovima zemlje već pada sneg, a pogoršanje vremenskih prilika uvek otežava vozačima vožnju uz moguće nepredviđene zastoje i duže vreme putovanja, navode iz Auto-moto saveza Srbije.

Sneg u brdsko-planinskim predelima tokom dana a tokom večeri i noći i u nižim predelima donosiće vozačima zahtevnije uslove za vožnju, u kojima je kontrola vozila teža, zaustavni put duži, a vidljivost dosta slabija što dodatno opterećuje vozače, pa je savet vozačima da odvoje više vremena za putovanje, voze na bezbednom odstojanju i budu strpljivi.

- U brdsko planinskim predelima gde će doći do formiranja snežnog pokrivača zbog pravih zimskih uslova vožnje na put ne krećite bez zimske opreme, imajte dovoljnu količinu goriva u rezervoaru i koristite glavne magistralne i regionalne puteve, koji spadaju u prvi prioritet čišćenja i zimskog održavanja - savet je vozačima.

Koliko se čeka na granicama

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.

Na (TMV) terminalima, na izlazu iz Srbije teretna vozila se zadržavaju na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija 180 minuta, Batrovcima 540 minuta, Šidu 300 minuta, Sremskoj Rači 60 minuta, Bezdanu 120 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Upozorenje za vozače zbog opasne pojave na putevima

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima, napominje u saopštenju Javno preduzeće "Putevi Srbije".



Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na putnim pravcima Knjaževac - Tresibaba, Paraćin - prevoj Čestobrodica, prevoj Čestobrodica - Boljevac, Žagubica - Crni Vrh - Borsko jezero, Boljevac - Sokobanja.

Gde ima snega

Na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe JPPS, najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja, deonice na kojima ima snega su petlja Pakovraće - petlja Prilipac (kraj izgrađenog auto-puta), petlja Preljina - petlja Pakovraće, deonica Divljaka - Ivanjica, gde su kolovozi vlažni, a snega ima do 5 cm.

Snega ima do pet do 10 centimetara i na deonici Ivanjica - Javor, Javor - Sjenica, Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica, Aljinovići - Sjenica - Novi Pazar, Nova Varoš - Aljinovići, kao i kod državne granica sa Crnom Gorom (granični prelaz Jabuka) - Prijepolje, na deonicama Ivanjica - Buk, Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina, Jelova Gora - Užice.

JPPS vozačima preporučuje opreznu vožnju. Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Beograda, Ivanjice, Novog Pazara, Užica.



Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Novog Pazara, Užica.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Novog Pazara, Užica. Preporučuje se oprezna vožnja!

Upozorenje i na odrone

JPPS upozorava vozače da su na putevima kod Zaječara mogući sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

Kod Užica na snazi je zabrana za šlepere i kamione sa prikolicom na deonici IB-23 preko Zlatibora i IIA-170 preko Tare i Debelog Brda.

Zabrana saobraćaja za kamione se prikolicom I šlepere na putevima II, III prioriteta na snazi je kod Ivanjice. Prilazi graničnim prelazima su prohodni, kao i zimskim turističkim centrima.

JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

Apel vozačima je da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji, navodi JPPS.

Autor: S.M.