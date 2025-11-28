POTPUNI HAOS NA BEOGRADSKIM ULICAMA: Gužve na sve strane, malo šta je prohodno

Petak jutro donelo je nova saobraćajna zakrčenja i stres stanovnicima Beograda. Još pre sedam sati ujutru mape su pokazivale alarmantne gužve koje imaju tendenciju pogoršanja kako sve više ljudi bude krenulo put dnevnih obaveza.

U ovom trenutku najkritičnija situacija je zapravo na Banovom brdu gde se beleži ozbiljan zastoj od skretanja sa Julinog brda prema gradu.

Auto-put je takođe problematičan, a i ovoga jutra gužve u pravcu Novog Beograda počinju još sa Medakovića.

Stanje se malo popravlja dolaskom na Gazelu i prelaskom mosta.

U suprotnom smeru, zakrčenje auto-puta je pred samom Gazelom, pa se opet potom smiruje.Autokomanda prikazuje ozbiljan saobraćajni zastoj, a slična situacija je i u Ulici kneza Miloša.

Ipak, naizgled još veći problem je na Zvezdari kod Olimpa gde vozila maltene stoje u pojedinim delovima.

Pančevački most je standardni problem vozačima u prestonici, a gužve u pravcu grada beleže se kako od Krnjače, tako i duž Zrenjaninskog puta. Prelaskom mosta nastavljaju se na Bogosloviji i u delu Bulevara despota Stefana.Valja biti strpljiv i kod Vukovog spomenika, ali i u samom centru grada, kao i u Mirjevu.

Autor: S.M.