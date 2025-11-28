SJAJNE VESTI ZA VOZAČE! Spustile se cene dizela i benzina: Ovo su nove cene goriva

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 5. decembra.

Stigle su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova, na pumpama u Srbiji litar evro dizela koštati 201 dinar, a litar benzina evropremijum BMB biće 181 dinara.

Cena nafte raste u svetu

Prema aktuelnim podacima sa berzi, cena sirove nafte je porasla na 59,057 dolara, a cena nafte Brent na 62,875 dolara.

Pedeset prvi dan sankcija NIS-u

Pedeset prvi dan je sankcija NIS-u. U iščekivanju odgovora iz Vašingtona o licenci za nastavak rada, predsednik Srbije je ponovo pozivao Amerikance da donesu pozitivnu odluku. Mađarska najavljuje povećanje isporuke derivata Srbiji već od decembra, MOL će dva i po puta povećati izvoz nafte.

Mađarska kompanija MOL mogla bi da kupi udeo u NIS-u, koja je u ruskom vlasništvu, a razgovori o toj mogućnosti su u toku, izjavio je u četvrtak šef kabineta mađarskog premijera Viktora Orbana, preneo je Rojters.

Orban, koji je tokom posete Srbiji planirao da se sastane sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, napisao je na Fejsbuku da će "Mađarska učiniti sve da pomogne snabdevanje Srbije gorivom", ne navodeći detalje.

Međutim, kako prenosi Rojters, njegov šef kabineta Gergelj Guljaš rekao je na brifingu da "postoji mogućnost za normalnu tržišnu transakciju, ali da su razgovori trenutno u toku".

Guljaš je naglasio da je u interesu je NIS-a da prestane da bude u ruskom vlasništvu.

Srbija se nalazi na istorijskoj raskrsnici, gde odluka o smeru spoljne politike može dugoročno definisati ekonomski razvoj zemlje, a sankcije NIS-u su u fokusu. Prema poruci koju je američki diplomatski predstavnik nedavno poslao iz Beograda, energetska sigurnost i nivo budućih investicija zavisiće od odnosa Srbije sa Rusijom. Vašington poručuje da bi prekid oslanjanja na Moskvu otvorio vrata većem prilivu investicija i stabilnijoj energetskoj politici.

Autor: Iva Besarabić