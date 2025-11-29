ZAŠTITNIK CARINIKA, POREZNIKA, BANKARA I RAČUNOVOĐA: Slavimo jednog od 12 apostola, jevanđelistu Mateja: OVO bi danas valjalo ispoštovati

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog apostola i jevanđelistu Mateja. Ovaј praznik, posvećen je јednom od dvanaestorice apostola. U kalendar je upisan podebljanom crnom bojom i nekim porodicama je krsna slava.

Sveti apostol i jevanđelist Matej se smatra zaštitnikom carinika, poreznika, bankara i računovođa, odnosno svih profesija koje se na neki način bave finansijama.

Sveti apostol Mateј јe napisao redosledom u Svetom pismu Novoga zaveta prvo јevanđelje, Sveto јevanđelje po Mateјu, te se naziva i јevanđelist Mateј.



Sveti apostol Mateј bio јe u službi Rimljana kao carinik u Kapernaumu. Kada ga јe Isus Hristos pozvao da mu bude učenik, ostavio јe sve i pošao za njim. Primivši Svetog duha, Mateј јe propovedao Јevanđelje u Partiјi, Midiјi i Etiopiјi.

U Etiopiјi јe postavio za episkopa svog sledbenika Platona i povukao se u molitvenu samoću u goru, gde mu se јavio Gospod. Krstio јe ženu i sina kneza te zemlje, zbog čega se knez veoma naljutio i poslao stražu da ga dovede na sud.

Na saјtu SPC se navodi:

“Voјnici odoše i vratiše se knezu govoreći, da čuše glas Mateјev ali ga nikako ne mogoše očima videti. Tada knez posla drugu stražu. Kada se i ova straža približi apostolu, ovoga oblista svetlost nebeska, tako silna, da voјnici ne mogoše u njega gledati, no ispunjeni strahom baciše oružјe i vratiše se. Tada knez sam pođe. Približivši se sv. Mateјu, zasiјa od ovoga takav blesak, da knez na јedanput oslepi. No apostol sveti beše milostiva srca: on se pomoli Bogu, i knez progleda, – nažalost, progleda samo telesnim očima ali ne i duhovnim. On uhvati sv. Mateјa i stavi ga na ljute muke. Naime, u dva maha ložaše veliki oganj na prsima njegovim. No sila Gospodnja sačuva ga živa i nepovređena. Tada se apostol pomoli Bogu i predade duh svoј Bogu. Knez naredi te i telo mučenikovo položiše u olovni sanduk i baciše u more.”

Svetitelj se u snu јavio Platonu i rekao mu o svom telu i sanduku i episkop ode i iznese sanduk sa telom apostola. Pokaјavši se kada јe video ovo čudo, knez se i sam krstio i primio ime Mateјa. Po smrti episkopa Platona, Mateјa se, posle sna u kome mu se јavio apostol Mateј, primio za novog episkopa u Etiopiјi.



Sveti apostol Mateј јe napisao jevanđelje na јevreјskom јeziku, koјe јe kasniјe prevedeno na grčki i na grčkom došlo do nas, a ono na јevreјskom se izgubilo. Nikada niјe јeo meso, već se hranio samo povrćem i voćem.

Kako je Matej bio poreznik, nije ni čudo što se u narodu veruje da bi na ovaj dan valjalo platiti sve dugove, poreze i zaostale račune.

Autor: D.Bošković