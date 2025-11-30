Važno upozorenje za večeras i noćas! Posebno obratiti pažnju na ovu pojavu

Padavine u Srbiji su prestale i ne očekuju se tokom noći i sutrašnjeg dana.

Međutim, putevi su zbog kiše i snega koji su bili veoma česti do danas, veoma mokri i klizavi, pa se u saobraćaju preporučuje ogroman oprez i smanjena brzina kretanja.

Posebna opasnost na putevima biće i opasnost od poledice, s obzirom na to da će temperatura tokom noći i jutra u mnogim predelima Srbije biti u blagom minusu, a zbog jačeg minusa, najveća opasnost od poledice očekuje se na putevima u brdsko-planinskim predelima.

Na pojedinim deonicama pažnju treba obratiti i na smanjenu vidljivost usled magle, naročito pred jutro i tokom jutra.

Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i da redovno prate oglašavanja drževnih i nadležnih službi o opasnostima na putu.

Autor: S.M.