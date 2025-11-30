AKTUELNO

Društvo

Važno upozorenje za večeras i noćas! Posebno obratiti pažnju na ovu pojavu

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Padavine u Srbiji su prestale i ne očekuju se tokom noći i sutrašnjeg dana.

Međutim, putevi su zbog kiše i snega koji su bili veoma česti do danas, veoma mokri i klizavi, pa se u saobraćaju preporučuje ogroman oprez i smanjena brzina kretanja.

Posebna opasnost na putevima biće i opasnost od poledice, s obzirom na to da će temperatura tokom noći i jutra u mnogim predelima Srbije biti u blagom minusu, a zbog jačeg minusa, najveća opasnost od poledice očekuje se na putevima u brdsko-planinskim predelima.

Na pojedinim deonicama pažnju treba obratiti i na smanjenu vidljivost usled magle, naročito pred jutro i tokom jutra.

Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i da redovno prate oglašavanja drževnih i nadležnih službi o opasnostima na putu.

Autor: S.M.

#Kiša

#Saobraćaj

#Stanje na putevima

#Upozorenje

#vozila

POVEZANE VESTI

Društvo

VEČERAS STIŽU LEDENE PADAVINE: Zima se ne predaje - RHMZ izdao hitno upozorenje zbog OPASNE pojave

Društvo

UPOZORENJE RHMZ VOZAČIMA: Noćas magla, kiša i mraz – evo gde će biti najkritičnije!

Društvo

RHMZ UPOZORIO NA EKSTREMNO POGORŠANJE VREMENA! Vozači OPREZ, meteorolozi najavljuju haos, evo šta stiže noćas

Društvo

RHMZ HITNO UPOZORIO NA EKSTREMNO POGORŠANJE VREMENA! Vozači OPREZ, meteorolozi najavljuju HAOS, evo šta stiže noćas

Društvo

Vozači, oprezno večeras! Stiglo važno upozorenje RHMZ: Očekuje se opasna pojava

Društvo

Opasan virus hara među decom u Srbiji: Posledice mogu biti fatalne, na jednu stvar treba posebno obratiti pažnju