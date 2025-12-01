OVO JE NEŠTO NAJLEPŠE ŠTO ĆETE DANAS VIDETI: Uhvaćeni divni momenti iz manastira Manasija, a za sve je 'kriv' sneg (VIDEO)

Dok su društvene mreže uobičajeno preplavljene saobraćajnim nesrećama i udesima, jedan video snimak koji je nedavno osvanuo, međutim, ulepšao je svima dan, a na kom je uhvaćena dirljiva scena ispred manastira Manasija u Srbiji koja nas podseća koliko je zapravo malo potrebno za sreću, dok je glavni "krivac" sneg.

Pomenuti video snimak postavljen je na zvaničnom Instagram profilu manastira Manasija, a na kom se vidi kako se brojna dečica, sva razigrana i u dobrom raspoloženju, grudvaju sa takođe dobro raspoloženih monahom manastira, dok sve vreme scena, što zbog krupnih pahulja snega koje neprestano padaju, što zbog i same tišine u okolini ovog svetog mesta, izgleda bajkovito i idilično.

"Uvek više govorite Bogu o svoјoј deci, nego svoјoј deci o Bogu -Sveti Porfiriјe Kavsokalivit", piše u kratkom, ali značajnom opisu ispod objavljenog videa.

Autor: D.Bošković