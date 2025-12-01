Vujić: Mladi imaju poverenje u garantnu stambenu šemu, odobrena 4.033 kredita

Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je danas da mladi u Srbiji imaju veliko poverenje u državnu garantnu šemu za subvencionisanje dela kamate za kupovinu prvog stana što, prema njegovim rečima, potvrđuje podatak da su do sada odobrena 4.033 kredita po ovoj šemi.

On je na sednici Skupštine Srbije gde se između ostalog raspravlja i o amandmanima na Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, rekao da je predviđeno da cela garantna šema obuhvati 5.500 mladih.

"Prema tome ne možemo govoriti o nekakvom gubitku poverenja, već naprotiv da mladi ljudi pokazuju poverenje u ovaj sistem. Što se tiče primedbi, da je sve centralizovano, to nije tačno jer je samo 26 odsto kredita odobreno u Beogradu, 7,0 odsto u Novom Sadu, 4,0 odsto u Subotici, 3,0 odsto u Nišu, 2,0 odsto u Zrenjaninu, 2, 0 u Pančevu, a 56 odsto kredita za mlade je odobreno u ostalim mestima, izuzimajući ove navedene gradove", rekao je on odgovarajući na primedbe opozicionih poslanika da se ovom podrškom zapravo ne odgovara na stvarne potrebe mladih i da je dodela kredita centralizovana.

Prema njegovim rečima, još 200 miliona evra, opredeljenih predloženim izmenama, pomoći će da još više od 2.000 mladih dobije ove povoljne kredite.

Istakao je da učešće za kredite iznosi samo jedan odsto dok se kod ostalih stambenih kredita učešće kreće od 10 do 20 odsto.

"To sve govori da je ovo jedinstven sistem koji je krenuo i koji je dao svoje rezultate i zato i ovih dodatnih 200 miliona evra koji se ulažu, jer ćemo onda imati 7.500 mladih koji će po ovom jedinstvenom sistemu rešiti svoje stambeno pitanje", rekao je on.

Dodao je da će se nastaviti sa ravnomernom zastupljenošću kredita po regionima, što, kako je rekao, pokazuje da je Vlada Srbije opredeljena za ravnomeran regionalni razvoj.