'OVI MLADI LJUDI PREDSTAVLJAJU BUDUĆNOST CELE JEDNE EPOHE' Željko Mitrović uručio važnu donaciju timu koji je ostvario veliki uspeh na Olimpijadi robotike

Kompanija PR-DC sa vasnikom Pinkmedia grupe Željkom Mitrovićem donirala je 3D štampač srednjoj školi "Kreativno pero" pošto su učenici te škole osvojili srebrnu medalju na svetskoj olimijadi iz robotike. Iz PR-DC- a poručuju da je ovo samo početak ulaganja u mlade inovatore.

Željko Mitrović je na početku rekao da je u toku sezona novogodišnjih poklona, a zatim i čestitao članovima tima ne velikom uspehu.

- Pre svega želeo bih da čestitam Aleksi, Bogdanu, Dušanu i Lejli na osvojenom drugom mestu na Olimpijadi robotike u Panami. To je velika stvar. Oni su nam se obratili da im za poslovne aktivnosti, zapravo, pre svega školske, treba jedan 3D printer i evo danas smo im doneli taj 3D printer. Oni su bili vrlo skromni, taj 3D printer nije Bog zna šta, ali smo vrlo spremni da im pomažemo - izjavio je Mitrović.

On je zatim predstavio i direktorku škole Kreativno pero Nedu Pavlović, a zatim dodao:

Tu smo kad god nešto bude trebalo, jer mi dosta pažnje posvećujemo edukaciji i u ovoj generaciji je najvažnije da se budući kadrovi koji treba da nose industriju, pre svega našu industriju vazduhoplova, oblikuju i formatiraju na način da budu jako kvalitetni na svetskom nivou, zato što, sve naše ambicije su okrenute ka nekim svetskim uspesima.

Željko je zatim otkrio da je Miloš Petrašinović, suvlasnik kompanije PR-DC, upravo doputovao u Srbiju.

- Obišao je jedno desetak zemalja, mi više ne znamo gde ćemo pre sa našom proizvodnjom bespilotnih letelica. Ali evo, koliko razumem u Americi i Nemačkoj već su se stvari značajno pomerile. Kadrovi će nam trebati više i više svakog dana. Čast nam je da pomognemo, zovite slobodno kad god i šta god bude trebalo, ovo je sitnica, ali i ozbiljnije stvari ukoliko budu potrebne za njihovu bržu i kvalitetniju edukaciju, tu smo da pomognemo - rekao je Željko Mitrović.

Mitrović se zatim obratio direktorki Nedi i rekao da je već čuo da su Kembridž apruvd.

- Tako je, Cambridge international school, i to na svim nivoima, od vrtića do gimnazije. Gospodine Mitroviću, gospodine Petrašinoviću, u ime Kreativnog pera veliko vam hvala. Ja sam sigurna da je to za vas sitnica, ali za naše učenike nije, ovo im je ogroman podstrek. Kada oni vide da kompanije prepoznaju njihov rad, trud i zalaganje, oni imaju veću motivaciju da budu još istrajniji, još uporniji i da razvijaju bolje svoje projekte na kojima rade, a mi itekako imamo ideju šta ćemo sa ovim 3D štampačem - rekla je Pavlović.

Željko Mitrović je dodao da je ta zahvalnost nov motiv da se pomaže što više.

- Hvala vama, hvala što ste osvojili drugu nagradu na Olimpijadi, to je velika stvar i za zemlju. Ponosni smo na vas - kazao je Željko, na šta su se Lejla, Dušan, Bogdan i Aleksa zahvalili.

Pavlović je dodala da znaju šta će raditi sa ovim 3D štampačem.

- Već smo učestvovali na jednoj Zajedovoj velikoj nagradi i plasirali tamo jedan projekat, ušli u finale, sada hoćemo da to razradimo, da napravimo neke lenjire i drugi školski pribor koji ne podrazumeva štetne, toksične materijale. Hoćemo da se ta ideja nekako proširi, da mi budemo ti koji će taj školski pribor donirati školama, da dobru ideju koja je krenula od vas, donacija, poklona, mi nastavimo dalje - istakla je ona.

Željko je zatim posavetovao direktorku:

Za lenjire ćemo lako, nego gledajte da proizvode elemente za robotiku, što je mnogo značajnije. Ova brzina razvoja AI i robotike je već u fazi koja treba da generiše i zabrinutost civilizacije. Velikom brzinom se razvija robotika. Svakako će ovi mladi ljudi predstavljati budućnost cele jedne epohe.

