Objavljena preliminarna lista za studentske domove u Novom Sadu, Somboru i Zrenjaninu: Konačna odluka 15. decembra

Studentski centar Novi Sad objavio je preliminarnu listu za smeštaj studenata starijih godina u studentskim domovima u Novom Sadu, Somboru i Zrenjaninu, a konačna lista biće objavljena 15. decembra.



Kako je objavljeno iz Studentskog centra Novi Sad, konkurisalo je ukupno 2.034 studenta, od čega za smeštaj u Novom Sadu 2.137, Zrenjaninu 110 i Somboru 57 studenata.

Od danas je počeo da teče zakonski rok za prigovore od osam dana.

Konačna rang lista biće objavljena 15. decembra.

Po isteku tog roka, studenti iz društveno osetljivih grupa koji nisu dobili dom u prvoj raspodeli, mogu se prijaviti na posebnom konkursu koji će biti raspisan nakon objavljivanja konačne rang liste.

Uz zahtev, kako se navodi, potrebno je da studenti prilože dokumentaciju koja dokazuje pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, radi ponovnog rangiranja.



Obrazac zahteva se preuzima i predaje u Službi smeštaja SC "Novi Sad", a konkurs za studente osetljivih društvenih grupa predviđa olakšane kriterijume i procedure.

Studentski centar obezbeđuje smeštaj za 3.064 studenata u studentskim domovima. U osam domova u Novom Sadu kapacitet je 2.713 mesta, a 208 mesta u studentskom domu u Zrenjaninu i 143 mesta u studentskom domu u Somboru.

Autor: D.Bošković