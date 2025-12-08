Sutra je Sveti Alimpije: Evo šta obavezno treba ispoštovati i koja hrana je zabranjena na trpezi

Sveti Alimpije Stolpnik jedan je od svetaca koje srpska tradicija neprekidno čuva i prenosi. Rođen oko 522. godine u Andrijanopolju, današnjem Jedrenu u Paflagoniji, još kao dete pokazivao je veliku posvećenost veri.

Kao đakon služio je episkopu Teodoru, ali je u srcu nosio potrebu za tihim, usamljeničkim životom.

Život u samoći

Povukao se na grčko groblje koje je narod izbegavao zbog glasina o demonskim pojavama. Upravo tu, gde drugi nisu smeli ni da priđu, Alimpije je pronašao svoju misiju – molitvu, post i tišinu. Verovalo se da mu je Bog dao dar isceljenja.

Prema predanju, Sveti Alimpije je živeo 120 godina i upokojio se 640. godine, u vreme cara Iraklija. Njegove mošti čuvaju se u Kutlumuškom manastiru na Svetoj Gori, a posebno poštovanje pridaje se njegovoj glavi, koja se smatra čudesnom relikvijom. Freske sa njegovim likom nalaze se u brojnim pravoslavnim hramovima, među kojima je i Pećka patrijaršija.

Narodni običaji i zabrane

U narodu je ostala legenda da je Sveti Alimpije pregazio kugu i sprečio njeno dalje širenje, pa se veruje da je snažan zaštitnik od bolesti i čuvar stoke. Zbog toga se na njegov dan stoka ne upreže, a postoji i posebno pravilo vezano za trpezu.

Na dan Svetog Alimpija ne jede se teletina, junetina niti bilo kakvo kravlje meso. Ovaj običaj se poštuje u mnogim krajevima Srbije, jer se veruje da se tako čuva zdravlje doma i obezbeđuje blagostanje stoke tokom cele godine.

Poruka praznika

Običaji vezani za Svetog Alimpija prenose se generacijama, a njegov dan podseća na skromnost, mir i veru da se zaštita ponekad krije u najjednostavnijim gestovima poštovanja tradicije.

Autor: Dalibor Stankov