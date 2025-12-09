Humanost na delu: Hemofarm u globalnoj akciji Dan brižnosti

Ova inicijativa je deo kompanijske svrhe brige o zdravlju ljudi i predstavlja dodatni čin podrške zajednicama u kojima STADA posluje.

U okviru globalne akcije Dan brižnosti, koju je po treći put organizovala STADA Grupa, više od 230 zaposlenih Hemofarma u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori učestvovalo je u akciji dobrovoljnog davanja krvi.

Zaposleni Hemofarma u Srbiji su organizovano dali krv u Beogradu, Vršcu i Šapcu, promovišući donorstvo kao najhumaniji čin.

Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarma, istakao je da je Dan brižnosti još jedan dokaz brige Hemofarma o zajednici u kojoj posluje.

„Ponosni smo na naše zaposlene koji svojim delima pokazuju šta znači biti odgovoran i solidaran. Dobrovoljno davanje krvi je čin koji spašava živote, a Hemofarm će nastaviti da podržava ovakve akcije jer su one u srcu naše misije,“ rekao je Zeliger.

Od 2005. godine do danas, Sekcija dobrovoljnih davalaca krvi u Hemofarmu, koja broji oko 970 članova, organizovala je više od 180 akcija i prikupila preko 8.000 jedinica krvi.

Julijana Tokin, zaposlena u Hemofarmu i vođa sekcije za dobrovoljno davanje krvi u Vršcu, i ove godine je bila davalac. Do sada krv donirala čak 39 puta.

„Za mene je davanje krvi način da pomognem onima kojima je najpotrebnije. Svaka jedinica krvi može nekome spasiti život, i to je najveća motivacija da nastavim,” poručila je Julijana Tokin.

Slobodan Makarić, saradnik kompanije Hemofarm u Banjaluci, i ove godine se pridružio akciji Dan brižnosti. Do sada je krv donirao ukupno šest puta, dosledno potvrđujući svoju posvećenost solidarnosti i humanosti.

„Moja motivacija za dobrovoljno davanje krvi jeste želja da pomognem nekome i učinim nešto korisno za zajednicu. Za mene, dobrovoljno davanje krvi znači život“, izjavio je Slobodan Makarić.

U okviru ovogodišnje globalne akcije Dana brižnosti, koju je organizovala STADA grupa, učestvovali su zaposleni iz više od 20 zemalja.

