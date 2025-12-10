Kada dete može da ostane bez porodične penzije: Samohrani roditelj strahuje da će tako da se desi ako student ispadne sa budžeta, ali presudan je ovaj papir

Roditelji i studenti često brinu da prelazak na samofinansiranje može ugrozi njihovo pravo na porodičnu penziju, ali sve zavisi samo od jedne obaveze prema Fondu PIO.

Česta dilema među roditeljima i studentima jeste da li prelazak sa budžeta na samofinansiranje može da ugrozi pravo na porodičnu penziju. Prema važećim propisima, ovaj status nema nikakav uticaj na ostvarivanje pomenutog prava.

PIO Fond potvrđuje da deca mogu da primaju porodičnu penziju tokom školovanja najduže do navršene 26. godine, bez obzira na to da li studiraju o trošku države ili se finansiraju sami.

Ključ je u potvrdi sa fakulteta

Jedini uslov za nastavak isplate porodične penzije jeste da se filijali Fonda PIO na vreme dostavi zvanična potvrda o školovanju. Dokument mora da sadrži lične podatke studenta, podatke o ustanovi, školsku godinu na koju se odnosi i status studenta.

Ukoliko potvrda ne stigne do 30. novembra tekuće godine, Fond će automatski doneti rešenje o ukidanju prava. Ovo pravilo važi i za studente koji studiraju u inostranstvu ili onlajn putem stranih programa, s tim što se potvrda tada mora prevesti i overiti kod sudskog tumača.

Dakle, prelazak na samofinansiranje ne ugrožava porodičnu penziju, ali je redovno dostavljanje potvrda o školovanju presudno za nesmetano ostvarivanje prava.

Autor: A.A.