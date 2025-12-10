MATIČARI U VRANJU ZBUNJENI OVIM PODATKOM: Dogodilo se što nije ijedne godine pre! Ovo u matične knjige nijedanput nismo upisali

Ove godine pred matičarima u Vranju 661 par rekao je sudbonosno DA i zaključio brak, kaže za VOM načelnik Gradske uprave Dušan Aritonović.

Zanimljiv je statistički podatak, koji u najmanju ruku zbunjuje da ove godine do sada nema evidentiranih razvoda braka, tačnije u gradsku upravu od strane nadležnih sudova nije došla nijedna sudska presuda na osnovu koje se vrši upis razvoda braka.

Aritonović kaže da mu nije poznato zašto je statistika takva, kada je poznato da je „situacija na terenu“ drugačija.

Opšte mišljenje je da parovi koji ne funkcionišu zajedno ne pribegavaju papirološkoj i zvaničnoj preceduri ukoliko nije to nužno, ostaju u fiktivnim brakovima, iako više ne žive zajedno.

Autor: A.A.