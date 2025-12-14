AKTUELNO

Danas se navršava 30 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma

Na današnji dan, 14. decembra 1995. godine, u Parizu je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, čime je okončan troipogodišnji rat u Bosni i Hercegovini.

Sporazum je prethodno parafiran u Dejtonu 21. novembra iste godine.

Pregovori u Dejtonu

Sporazum je nazvan po gradu Dejtonu u američkoj saveznoj državi Ohajo, gde su u vojnoj bazi Rajt Peterson vođeni tronedeljni pregovori od 1. do 21. novembra 1995. godine. Njime je okončan rat u Bosni i Hercegovini koji je trajao od aprila 1992. godine.

Raspad Jugoslavije kao uvod u rat

Ratu je prethodio raspad SFRJ, neustavno preglasavanje Srba u institucijama BiH i odluka o međunarodnom priznanju Bosne i Hercegovine bez saglasnosti sva tri konstitutivna naroda.

Struktura BiH po sporazumu

Dogovoreno je da Bosna i Hercegovina bude sastavljena od dva entiteta – Federacije BiH, kojoj je pripalo 51 odsto teritorije, i Republike Srpske, kojoj je dodeljeno 49 odsto. Kasnije je teritorijalni okvir Republike Srpske umanjen formiranjem Brčko distrikta.

Autor: Dalibor Stankov

