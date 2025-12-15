AKTUELNO

Sanofi se vraća u Dren Bio za još jednu terapiju za smanjenje B ćelija uz 100 miliona dolara unapred

Foto: Pixabay.com

Još jedan mega-deal za našu "srpsku" firmu u San Francisku.

Po drugi put ove godine, Sanofi kupuje rad na smanjenju broja B ćelija u kompaniji Dren Bio.

Kako smo ranije pisali, firma Dren Bio iz San Franciska koju su osnovali srpski naučnici prodala je lek DR-0201 koji se pokazao efikasnim u tretiranju malignih oboljenja jednoj od najvećih svetskih farmaceutskih komapnija Sanofi za do 1,9 milijardi dolara.

Sanofi i Dren Bio, privatna biofarmaceutska kompanija u kliničkoj fazi, sklopili su definitivan sporazum prema kojem je Sanofi pristao da kupi DR-0201, ciljani bispecifični uključivač mijeloidnih ćelija (MCE) koji je pokazao robusno smanjenje B-ćelija u ranim kliničkim studijama i ispituje se za razna maligna oboljenja i autoimune bolesti. Sanofi će unapred platiti 600 miliona dolara, sa mogućnim ratama do 1,9 milijardi dolara u zavisnosti od uspeha programa.

Autor: Pink.rs

