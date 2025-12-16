AKTUELNO

Društvo

Već sutra se SVE MENJA: Drugačija prognoza RHMZ, danas budite na oprezu, ovo je razlog

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Unsplash.com ||

Decembar je, pa su hladno vreme i magla očekivani za ovo doba godine.

Ipak, ledena jutra i magla ne prijaju svima. Republički hidrometeorološki zavod objavio je biometeorološke izveštaje za utorak (16.12.2025) i sredu (17.12.2025.), ali i obrt koji se dešava već sutra.

Današnji dan je okarakterisan kao nepovoljan za hronično obolele, a navedeni su i mogući simptomi.

- Biometeorološka situacija i dalje ne pogoduje većini hronično obolelih. Kod osetljivih osoba moguća je glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i pospanost. Neophodno je adekvatno odevanje - navedeno je za današnji dan.


Sutradan će, ipak, biti daleko povoljniji dan, ali se pojedini simptomi i dalje mogu javiti, stoga RHZ poziva na oprez.

- Poboljšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod pojedinih hronično obolelih osoba. Oprez se i dalje savetuje asmatičarima, kao i srčanim i psihičkim bolesnicim. Moguća glavobolja. Oprez učesnicima u saobraćaju - zaključak je za sredu.

Autor: S.M.

