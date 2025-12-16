Zašto baš Sveti Nikola? Najveća srpska slava i njeni koreni

AKTUELNO

Pola Srbije tog dana slavi, druga polovina ide u goste – evo zašto je baš ovaj svetac postao najrasprostranjeniji zaštitnik Svake godine, 19. decembra, u Srbiji se ponavlja isti prizor – slavska sveća, miris posne trpeze i otvorena vrata za goste.

Kažu da tog dana pola Srbije slavi, a druga polovina ide u goste. Sveti Nikola je, po broju svečara, ubedljivo najveća srpska slava.

Procene govore da se Sveti Nikola obeležava u više od 30 odsto domaćinstava. Ako se uzme u obzir da prosečna porodica tog dana ugosti i po dvadesetak ljudi, jasno je da je ovaj praznik prerastao u društveni događaj koji nadilazi granice jedne porodice ili vere.

Svetac koga poštuje i Istok i Zapad

Za razliku od mnogih drugih svetaca, Sveti Nikola zauzima posebno mesto i u pravoslavlju i u katoličanstvu. Dok je zapadni svet vremenom stvorio lik Sante Klausa, u Srbiji se sačuvao izvorni lik sveca zaštitnika.

Narodni zaštitnik Srba

Kada su Srbi prihvatali hrišćanstvo, Sveti Nikola se pojavio kao svetac blizak narodu – pomagao je siromašnima, štitio putnike, mornare, decu i sve u nevolji. Vremenom je postao simbol zaštite doma i porodice.

Zimska slava u zemlji seljaka

Sveti Nikola se slavi u decembru, kada su poljski radovi završeni, a ljudi kod kuće. To ga je učinilo idealnim za porodično okupljanje i prenošenje tradicije.

Slava dostupna svima

Pošto pada u vreme Božićnog posta, slavska trpeza je posna. To je značilo da se slavilo i u siromaštvu – hleb, pasulj, krompir i rakija bili su dovoljni da se ispoštuje običaj.

Više od crkvenog praznika

Sveti Nikola je postao simbol okupljanja, solidarnosti i otvorenih vrata. Tog dana svako je dobrodošao, bez poziva. Upravo zato je ova slava preživela vekove i ostala najrasprostranjenija u Srbiji.

