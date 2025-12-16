AKTUELNO

Društvo

Srbi u Švajcarskoj jačaju zajedništvo: Ambasada u Bernu okupila udruženja i klubove

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Više od 50 predstavnika srpskih organizacija razgovaralo o saradnji, očuvanju identiteta i budućim projektima.

Foto: Privatna arhiva

U Ambasadi Republike Srbije u Bernu održan je radni skup kojem je prisustvovalo više od 50 predsednika i predstavnika srpskih udruženja i klubova koji deluju u Švajcarskoj.

Foto: Privatna arhiva

Skupu su se obratili ambasador Srbije u Švajcarskoj dr Ivan Trifunović, generalni konzul Srbije u Cirihu Mihajlo Šaulić i predstavnica Državnog sekretarijata za migracije Švajcarske Melani Šmuc.

Foto: Privatna arhiva

Zvaničnici Srbije istakli su značaj zajedništva, umrežavanja i aktivne uloge srpske dijaspore kao važnog mosta između Srbije i Švajcarske. Posebno je pohvaljen visok stepen integracije naših građana uz očuvanje jezika, kulture i tradicije.

Foto: Privatna arhiva

Ambasador Trifunović najavio je obeležavanje 110 godina diplomatskih odnosa Srbije i Švajcarske 2026. godine, uz poziv udruženjima da se aktivno uključe u program.

Foto: Privatna arhiva

Ambasada Srbije u Bernu priredila je i svečani ručak u čast Njegovog Preosveštenstva Episkopa švajcarskog g. Andreja i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve, uz poruku da će i ubuduće snažno podržavati srpsku zajednicu i njene institucije u Švajcarskoj.

Autor: Dalibor Stankov

