SPRMITE SE ZA SNEG! Noćas dolazi do potpunog VREMENSKOG PREOKRETA: Evo šta nas očekuje do Nove godine

Pred nama je sunčan dan, ali uskoro sledi totalni preokret vremena. Maksimalna temperatura biće danas od 6 do 12 stepeni, u Beogradu do 10.
Posle podne i uveče sa jugozapada naoblačenje. U toku večeri i noći očekuje se kiša.
Srbija će se narednih dana nalaziti između ciklona sa Mediterana i anticiklona sa istoka Evrope.
U sredu oblačno i kišovito, na planinama sa snegom.
U četvrtak i petak susnežica i sneg očekuju se ponegde i u nižim predelima.
Od utorka će u košavskom području duvati jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima.
Maksimalna temperatura do srede biće od 5 do 10 stepeni, a u četvrtak i petak od 0 do 5 stepeni.
Od sledećeg vikenda do kraja ove godine očekuje se uglavnom suvo, uz jutarnje temperature oko 0, a tokom dana oko 5 stepeni.
U novogodišnjoj noći i sam početak godine doneće prohladno i uglavnom suvo vreme. Ujutro se očekuje mraz i temperatura ispod 0, a tokom dana prohladno i temperature malo iznad 0°C.
