Ovo su 'predviđanja' Baba Vange za 2026: Dramatični događaji koji bude jezu, novembar može sve da promeni

Na pragu smo nove, 2026. godine, a mnogi sa mešavinom radoznalosti i straha iznova tumače zagonetne izjave Baba Vange, slepe bugarske mističarke.

Iako je preminula 1996, njena “predviđanja”, često kriptična i otvorena za diskusiju, nastavljaju da intrigiraju.

Njene “vizije” za sledeću godinu ponovo su aktuelizovane, a najšokantnija je ona koja govori o “kontaktu ljudi sa novom civilizacijom” u novembru.

Prema ovom “predviđanju”, na Zemlju će stići "ogromni svemirski brod", što bi označilo istorijski trenutak za čovečanstvo, prenosi Daily Mail.

S druge strane, naučnici su skeptični u vezi sa bilo kakvim neposrednim kontaktom, jer nisu nađeni dokazi o postojanju vanzemaljaca.

"Talas prirodnih nepogoda"

Još jedno “predviđanje” odnosi se na mogući Treći svetski rat, jer je Baba Vanga navodno upozorila na rastuće tenzije između velikih svetskih sila, uključujući Kinu, Rusiju i SAD.

Jedna od njenih najviše pominjanih “vizija” uključuje talas “katastrofalnih prirodnih nepogoda”.

Navodno je govorila o razarajućim zemljotresima, vulkanskim erupcijama i ekstremnim vremenskim uslovima koji će “pogoditi oko osam odsto kopnene površine planete”.

Nije ostavila pisane tragove

Baba Vanga, koja je preminula 1996. godine, navodno je imala vizije i o svetskim prekretnicama, kao što su “krvni testovi za otkrivanje raka” i “potraga za energijom u svemiru”.

Ona nije ostavila pisane tragove o svojim “predviđanjima”. Većina izveštaja dolazi od njene nećake, ili sledbenika koji su dokumentovali navodne “vizije” i koji su često optuživani za pogrešno tumačenje onoga što je govorila.

Baba Vanga je izgubila vid sa 12 godina, što je poklopilo sa pojavom njenih, navodnih, psihičkih sposobnosti.

Vremenom je postala poznata širom sveta, dok naučnici upozoravaju da su njena “predviđanja” spekulativna i da nisu zasnovana na činjenicama.

