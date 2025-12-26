Michelin guide 2026: Preporuke dobilo 25 restorana, potvrđen kvalitet gastronomije Srbije

Svečana dodela Michelin priznanja, povodom predstavljanja izbora Michelin vodiča za Srbiju za 2026. godinu, održana je u Beogradu, a ukupan broj restorana sa preporukom čuvenog svetskog vodiča za narednu godinu iznosi 25, od kojih su dva sa jednom Mišlenovom zvezdicom.

Direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović izjavila je da su ova priznanja jaka potvrda kvaliteta srpske gastronomije i to po međunarodnom standardu.

"Za nas je to velika stvar ili je to ponovna i izuzetno jaka potvrda kvaliteta srpske gastronomije i to po međunarodnim standardima. Srpska gastronomija je inače prepoznata kao vrlo kvalitetna i naši turisti kada ih anketiramo, kada su na destinaciji uglavnom u top tri pozitivnih utisaka koje ponesu iz Srbije ističu gastronomiju. I čak u top tri orazloga za dolazak u Srbiju ističu naš kvalitet gastronomije, tako da je ovo još jedna potvrda da smo na pravom putu kad je gastronomija u pitanju. Ona je za nas zaista veliko bogatstvo u smislu turističke ponude Srbije", navela je ona.

Na pitanje koliko Mišlenova preporuka utiče na bolje poslovanje restorana, ocenila je da prema istraživanjima koje Mišlen radi, opaža se da restorani s preporukom zabeleže prilično veliki skok u poslovanju.

"Ovi restorani koji su dobili preporuku svakako da su zabeležili povećanje u prometu, naročito kada su u pitanju inostrani posetioci", navela je ona.

Navela je i da je važno da ugositelji održe i ''kvalitet onoga što je na tanjiru'', ali i kompletne usluge.

Marketing menadžer METRO Cash&Carry Srbija Jovana Antović izjavila je da Metro već dugi niz godina podržava srpsko ugostiteljstvo i da je Mišlenovo prizanje dokaz da je srpska gastronomska scena na pravom putu, ali predstavlja i veliku motivaciju za sve ugostitelje.

U najnovijem izdanju "Michelin Guide Serbia 2026", objavljenom ovog meseca, restorani "Langouste" iz Beograda i "Fleur de Sel" iz Novog Slankamena uspešno su potvrdili svoje "Mišlenove zvezdice", dok je pet novih restorana dobilo preporuku.

Na taj način ukupan broj restorana sa preporukom čuvenog svetskog vodiča za 2026. godinu iznosi 25.

Pored restorana "Istok" i "Iva New Balkan Cuisine“, prestižnu oznaku "Bib Gourmand", koja se dodeljuje za izuzetno kvalitetnu hranu uz pristupačne cene, ove godine dobio je i beogradski restoran "Bela reka".

Ovogodišnja selekcija obuhvata i pažljivo birani spisak restorana koji nose oznaku preporuke. Pet novih restorana koji su se našli u vodiču su "Suvenir", "Prime", "Puter", "SS by Angie" i "Restoran 27".

