Razapeta nad ognjem! Slavimo Svetu velikomučenicu Anastasiju - Veruje se da će pomoći ženama koje danas urade ovo!

Srpska pravoslavna crkvai njeni vernicidanas slaveSvetu velikomučenicu Anastasijui obavezni su post i iskrena molitva.

Sveta velikomučenica Anastasija je rođena u Rimu, i to u blagostanju, jer joj je otac bio bogat. Od rane mladosti je bila velika vernica, a otac joj je dogovorio brak sa neznabožačkim vlastelinom Publijem, koga ona nije želela.

Nije htela da ispunjava bračne obaveze, te je izgovore pronalazila u ženskim bolestima. Publije to nije hteo da trpi i kažnjavao ju je zatvaranjem u kuću i mučio ju je glađu.

Sveta velikomučenica Anastasija je sve to vreme odlazila u tamnice i pomagala hrišćanskim mučenicima, hranila ih, vidala im rane... Kada je Publije za to saznao, oterao ju je.

Tada je ona otišla u Makedoniju gde je nastavila da pomaže ljudima postradalim u ime Hrista. Zbog toga je bila uhapšena i osuđena na smrt glađu. Anastasija je u tamnici provodila dane moleći se. Onda su je stavili na lađu sa još nekim hrišćanima kako bi je potopili, ali i tu je Bog sačuvao.

Na kraju su joj ruke i noge privezali za četiri koca i nad ognjem je spalili. U Carstvo Hristovo preselila se 304. godine.

Njen manastir se nalazi u Grčkoj, 30 kilometara od Soluna.

Danas je veoma važno da svaka žena uradi dobro delo u ime velikomučenice Anastasije.

Veruje se da Sveta Anastasija dolazi u pomoć svim ženama koje danas odu do crkve, zapale sveću i izgovore ovu molitvu:

"Ovčica Tvoja Isuse, Anastasija, zove silnim glasom: 'Tebe Ženiče moj ljubim i tražeći Te stradam, i raspinjem se i sahranjujem u krštenju Tvome. I stradam radi Tebe, da bih carstvovala s Tobom, i umirem za Tebe, da bih živela s Tobom. Primi me kao čistu žrtvu, s ljubavlju žrtvovanu za Tebe". Njenim molitvama, kao Milostiv, spasi duše naše'. Amin".

Autor: D.Bošković