SNEG OKOVAO SRBIJU! Proglašena vanredna situacija u Loznici, reka Lim raste iz sata u sat (FOTO)

Snežne padavine okovale su Srbiju, a sudeći po video snimcima i slikama širom zemlje je i dalje je potpuni kolaps. Ledena kiša koja pada od jutros pravi novi problem. Dramatično je u Tršiću.

16:20 Vanredna situacija u delu Prijepolja

Opštinski štab za vanredne situacije u Prijepolju uveo je vanrednu situaciju u četiri mesne zajednice zbog opasnosti od poplave reke Lim.

- Zbog situacije koju pratimo iz časa u čas i obilnih padavina u Crnoj Gori, očekujemo izlivanje Lima, pre svega u Brodarevu, Ivanju, Velikoj Župi i Zalugu, odnosno ka Mesnoj zajednici Prijepolje. Kako bismo mogli lakše i brže da delujemo, proglasili smo vanrednu situaciju u ove ćetiri mesne zajednice. Nadamo se da neće biti većih problema i da neće biti situacija kao 2023. godine ali to je nešto na šta ne možemo da utičemo - rekao je Popadić.

16:50 Proglašena vanredna situacija u Loznici

Gradski štab za vanredne situacije doneo je danas odluku da se na celoj teritoriji Loznice proglasi vanredna situacija, objavljeno je na zvaničnom gradskom sajtu, uz objašnjenje da je ovakva odluka doneta kako bi se sprečilo ugrožavanje bezbednosti građana i obezbedilo normalno funkcionisanje života u ovom gradu.

14:40 Srbija u "plusu" - u ovom gradu je čak 13 stepeni

Prema najnovijim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperatura u Srbiji je u većem delu iznad nule! Najhladnije je u Somboru gde je - 1 stepen i Crni Vrh sa izmerenih -5.

Najtoplije je na jugu Srbije, u Vranju gde je temperatura 13 stepeni, a sledi Dimitrovgrad sa 12!

13:52 Drvo palo na automobile

Na Novom Beogradu, u bloku 28, drvo je od težine snega palo na automobile koji su bili parkirani u naselju.

Jedno vozilo je oštećeno, a povređenih nema.

12:30 "Zelenilo Beograd" intervenisalo na 58 lokacija

Zbog polomljenih grana i oborenih stabala, ekipe JP "Zelenilo Beograd" intervenisale su na 58 lokacija!

Ukupno 321 radnik juče je bio angažovan i na čišćenju snega sa javnih površina i posipanju soli, dok je danas na terenu njih 381.

12:24 U centru Smedereva palo drvo nasred ulice

U centru Smedereva od težine snega, drvo je palo nasred ulice.

Nema povređenih lica.

11:20 Evakuisana porodica iz Tršića

Tročlana porodica evakuisana je iz Tršića i prevezena u Loznicu. Podsetimo, vatrogasci spasioci primili su poziv u pomoć i hitno se uputili ka Tršiću.

Kako se ispostavilo, tročlana porodica bila je dugo bez struje i zamolila za transport kako bi u Loznici mogla da se smesti na toplo i bezbedno.

Vatrogasci spasioci ovih dana imaju povećan broj poziva. Osim uklanjanja oborenih stabala, imali su danas i nekoliko intervencija crpljenja vode, kao i da su asistirali i ekipama Hitne pomoći.

10:24 Postepena normalizacija saobraćaja na aerodromu "Nikola Tesla"

Zbog vremenskih uslova na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" pojedini letovi kasne, ali se saobraćaj postepeno normalizuje.

Zimske službe aerodroma intenzivno rade kako bi se omogućilo bezbedno odvijanje saobraćaja.

- Danas je stanje znatno povoljnije, saobraćaj se odvija uz pojedina kašnjenja, ali se postepeno normalizuje - navode sa beogradskom aerodroma.

Oni pozivaju putnike da na aerodrom dođu na vreme i da prate ažurne informacije o redu letenja.

Autor: Iva Besarabić