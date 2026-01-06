SRBIJA ZAVEJANA, ALI ZA OVE KRAJEVE NEMA ZIME! Meteorolog otkriva: Evo kakvo vreme nas očekuje za Božić - Sneg nas ne napušta skorije!

Srbiju je poslednjih dana obradovao sneg, a najviše ga je bilo u Sremu gde je izmereno između 38 i 39 centimetara u Sremskoj Mitrovici.

- Na Kopaoniku ima 3 centimerata i to starog snežnog pokrivača. Dok je cela Srbija bila zavejana u nedelju, u Vranju je tada bilo 17 stepeni. Južni deo zelje je pod uticajem tople vazdušne mase sa Mediterana, većina Srbije je pod uticajem hladne sa severa, a sudar tih vazdušnih masa dolazi do ovakvih vremenskih prilika. Nažalost, na jugu Srbije će ostati relativno toplo, iako će nakon Božića i tamo doći do zahlađenja. Sneg će ipak biti rezervisan za ostatak zemlje, rekao je za Kurir meteorolog Đorđe Đurić.

- Sneg će padati na severu Vojvodine, većem delu centra, istočne i zapadne Srbije može biti kiše koja će stvarati poledicu, zbog čega treba biti oprezni i pratiti upozorenja nadležnih. Ove pojave mogu biti veoma opasne. Za Božić će sneg padati u većem delu Srbije i očekuju se ledeni dani, što znači da će temperatura tokom celog dana biti u minusu - kaže on.

Đurić kaže da je u nekim delovima Srbije već došlo do padavine ledene kiše, a u pitanju je kiša koja pada kroz atmosferu i kada dođe u dodir sa hladnim tlom čija je temperatura ispod nule, ona se ledi. Ovu pojavu najviše treba očekivati na zapadu, istoku i centralnim delovima države, pa i u delovima Beograda.

- Očekuje se 10 novih centimetara snega za Božić, padaće u većem delu Srbije pa i u Beogradu. Celog dana će temperatura biti u minusu. Ovo je uobičajeno vreme za ovo doba godine. Treba slušati nadležne službe i prilagoditi se vremenu. Po prestanku padavina u petak može biti većeg jutarnjeg mraza. Tada će temperature ići do -10 stepeni. Za vikend stižu nove padavine, kiša i sneg, a dnevne temperature će preći u plus dok će jutarnje ostati u blagom minusu - kaže Đurić.

Autor: A.A.