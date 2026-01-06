Na Badnje veče morate ostati budni do ponoći! Nikako ne smete zaspati ranije, naši stari su to uvek poštovali, a ovo je razlog

Na Badnje veče, poslednji dan Božićnog posta, Srbi tradicionalno ne idu ranije na počinak i ostaju budni do ponoći ili duže. Ovaj običaj ima duboke korene u narodnoj tradiciji i simbolici, koja nas povezuje sa verom, porodicom i nadom u blagoslovenu godinu.

Odlazak na spavanje posle ponoći na Badnje veče običaj je koji su naši stari odvajkada poštovali. Kako Badnje veče simbolizuje čekanje Hristovog rođenja, kad pastiri u Vitlejemu nisu zaspali već su žurno išli da se poklone novorođenom Spasitelju, na isti način domaćini i ukućani ostaju budni. Uz molitvu i pripremu trpeze, pokazuju poštovanje prema Božjoj svetlosti i dolasku Spasitelja.

Takođe, u narodnoj tradiciji se verovalo da svako ko spava ili napusti kuću pre ponoći na Badnje veče "dopušta zlu da uđe". Ostanak ukućana budnim štiti dom od nesreće, bolesti i siromaštva, jer se veruje da duhovi zla ili prokletstva noću traže nepažljive ukućane. Budnost stoga čuva porodičnu sreću i blagostanje u narednoj godini.

Na Badnje veče se pored molitve i paljenja sveća obično peva, priprema se posna trpezna jasle, badnjak donosi svetlo i toplinu, a zajednička budnost pokazuje jedinstvo i ljubav u porodici.

Na kraju, sačekati ponoć na Badnje veče je i duhovna priprema za slavlje Božića. Srbi veruju da budnost jača duh, uči strpljenju i zahvalnosti, i čini da prvi trenuci Hristovog rođenja budu doživljeni sa radošću i poštovanjem. Budan dom je blagosloven dom, a porodicu koja budna dočeka dan rođenja Isusa Hrista će, prema verovanju, pratiti mir, sreća i zdravlje do narednog Božića.

Autor: D.Bošković