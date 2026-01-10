Ogromna PIJAVICA NA JADRANU, projurila opasno blizu obale: Pravila vrtloge u vazduhu i podizala talase

Pijavice su slabije forme tornada i u Hrvatskoj najčešće nastaju iznad mora, kada hladan vazduh naiđe na toplu površinu mora.

Na društvenim mrežama objavljen je video pijavice koja se formirala iznad mora i približila obali kod Petrčana, nedaleko od Zadra. Fenomen je kratko, ali intenzivno zahvatio mesto, podizao talase i pravio snažne vrtloge u vazduhu.



Prema rečima meštanki, sve se odigralo brzo: bilo je nevreme i tuče, a kasnije su čuli da je u pitanju pijavica. Ljudi su proveravali brodove, ali štete nije bilo.



Fenomen je fotografisao Marin Pitton, koji tvrdi da se radilo o snažnoj, tornadičnoj pijavici. Ona se formirala između otoka Sestrunja i Rivnja, prešla preko vrha Ugljana kod Muline, nastavila kroz Zadarski kanal ka Petrčanima i oslabila između Kožina i Žerave. Pitton napominje da Zadar ovakav fenomen nije zabeležio od avgusta 1994. godine, kada je pijavica napravila štetu u Bibinjama.



Tornadične pijavice imaju karakteristike pravih tornada, ali nastaju iznad mora i jače su od običnih morskih pijavica jer se razvijaju iz moćnih olujnih oblaka. Donji deo je vidljiv zbog podignutih morskih kapljica, a gornji deo zbog kondenzovane vodene pare. Brzina vetra u njima može prelaziti 80 km/h.

Iako se obično zadržavaju iznad mora, pijavice ponekad skreću ka kopnu i kratko deluju razorno, a tada se sastoje od prašine i peska. Najviše pijavica u Hrvatskoj primećeno je između Dubrovnika i Visa (i do deset godišnje), dok se duž zapadne obale Istre pojavljuju dve do tri godišnje.

Pojava pijavica nije retka ni zimi, posebno na Jadranu, kada hladna fronta prolazi preko toplog mora koje stvara vlagu i nestabilnost u vazduhu. Klimatske promene doprinose češćoj pojavi ovakvih fenomena i van letnjih meseci.

Autor: S.M.