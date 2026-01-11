OVI UMETNICI ĆE PRIMITI NACIONALNU PENZIJU: Na spisku 21 javna ličnost - tu su Mirko Kodić, Beti Đorđević

Vlada Srbije donela je odluku o dodeli priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, čime je 21 umetnik i kulturni radnik stekao pravo na doživotnu mesečnu naknadu.

Odluku je potpisao predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut, a na spisku nalaze se neka od najpoznatijih imena domaće scene, od književnosti i filma do narodne muzike i opere.

Prema saopštenju Udruženja dramskih umetnika Srbije (UDUS), među dobitnicima priznanja nalaze se istaknuti scenarista i filmski kritičar Nebojša Pajkić, proslavljena operska diva Jadranka Jovanović, kao i poznati harmonikaš Mirko Kodić koji nije krio sreću, te je podelio lepe vesti.

Priznanje su takođe dobili:

• Književni prevodilac Zorislav Paunković

• Izdavač Žarko Čigoja

• Muzički umetnik Uroš Dojčinović

• Likovna umetnica Nevenka Stojsavljević

• Filmski reditelj Goran Radovanović

Na listi nagrađenih nalaze se i instrumentalisti Miroljub Janković i Boško Vujačić, akademski vajar Slave Ajtoski, arheolog dr Miomir Korać, producent Zoran Trifunović, kao i glumac i reditelj Friđeš Kovač. Priznanja su uručena i stručnjacima u kulturi Radivoju Bojoviću i Veroljubu Trajkoviću.

Pet imena dodato posebnim rešenjem VladePosebnim rešenjem Vlade Srbije, spisak je proširen na još pet istaknutih imena koja su ostavila dubok trag u kulturi.

• Književnici Dragan Stanić i Vladimir Pištalo

• Muzička umetnica Blagica Beti Đorđević

• Vokalni solista Nedeljko Bilkić

• Sociolog kulture Zoran Avramović

Isplata počinje mesec dana nakon donošenja rešenjaOvo priznanje, u javnosti poznato kao "nacionalna penzija", podrazumeva doživotnu mesečnu naknadu. Iznos se isplaćuje u visini prosečne neto zarade u Srbiji za jul prethodne godine, prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Isplata naknada vršiće se posredstvom Ministarstva kulture, a počinje mesec dana nakon donošenja rešenja. Odluka o dodeli doneta je krajem decembra, a potpisao ju je premijer Đuro Macut.

Autor: Iva Besarabić