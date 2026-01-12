Milivoje Macan je heroj Srbije, ne zna za strah: Penje se na zaleđene stubove u Arilju, Valjevu, Loznici - njegova akcija ostavlja bez daha

Nedavno je pomagao i u susednim mestima poput Valjeva, Osečine i Loznice, gde je takođe snažno doprineo stabilizaciji elektro-mreže

Kada dođe do kvarova na elektro-mreži, naročito u teškim vremenskim uslovima, Milivoje Vasić – Macan, monter EDS-a u Pogonu Arilje, među prvima je na terenu. Njegov posao podrazumeva rad na visini, u nepristupačnim područjima i u situacijama koje zahtevaju veliko iskustvo, smirenost i maksimalnu odgovornost, često i na zaleđenim stubovima tokom zimskih intervencija.

Pored rada na teritoriji Arilja, Milivoje je često angažovan i kao ispomoć u drugim mestima, pa je tako nedavno bio na terenu u Valjevu, Osečini i Loznici, dok je juče ponovo u Arilju, gde je sanirao kvarove.

Penje se na dalekovod, preskače žice

Njegova posvećenost dodatno je prepoznata i kroz video-zapis sa jedne od intervencija tokom ispomoći, koji je podeljen i pregledan širom Srbije, svedočeći o zahtevnosti i važnosti posla koji obavlja.

U galeriji pogledajte kakav je sneg napravio haos u Zapadnoj Srbiji

Na video-snimku koji je objavila Arilje stranica vidi se monter Milivoje kako se uz pomoć dizalice diže na vrh dalekovoda kako vi sanirao kvarove, preskače žice, a zatim sam spušta niz banderu.

"Hrabri, vredni čoveče"

Milivoje Vasić – Macan predstavlja primer profesionalnosti, predanosti i odgovornosti, vrednosti na kojima počiva pouzdan rad EDS Pogona Arilje.

"Svetski a naš. Veliki pozdrav", "Svaka čast", "Hrabri, vredni, čoveče neka te Bog čuva", bili su samo neki od komentara.

Upravo takav odnos prema poslu i kolegama izdvojio ga je kao radnika na koga se uvek može računati.

Posebnu zahvalnost izražavaju građani Arilja, ali i okolnih mesta, koji njegov trud prepoznaju u trenucima kada je pomoć najpotrebnija.

Njegov doprinos ne meri se samo otklonjenim kvarovima, već i poverenjem koje svojim radom gradi među ljudima. Takvi primeri pokazuju koliko je važan svaki pojedinac koji svoj posao obavlja savesno i sa punom posvećenošću.

Autor: S.M.