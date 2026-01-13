ZABELEO SE HILANDAR: Srpski monasi na Svetoj gori skoro 10 godina nisu videli sneg

U manastiru Hilandaru na Svetoj gori (Grčka) sinoć je pao sneg i obradovao srpske monahe koji nisu imali prilike da vide sneg u vreme božićnih praznika skoro 10 godina.



"To je prava retkost"

- To je prava retkost na Atosu i izaziva veliku radost među Svetogorcima. Hilandarski monasi pamte poslednje snežne padavine uoči Božića 2017. godine - navodi se na zvaničnoj Instagram stranici manastira Hilandar.

Te 2017. godine ni najstariji monasi, koji na Svetoj gori borave u ovoj srpskoj svetinji koja je osnovana 1189. godine, bili su u čudu zbog snega koji je tada napadao skoro oko pola metra.

Kako je ranije najavljeno, snažan hladni talas ove zime nije zaobišao ni Grčku, donoseći nagli pad temperatura, obilne snežne padavine, mraz i jake severne vetrove širom zemlje.

Iako je klima na Svetoj gori mediteranska, zime su na njoj oštre, vlažne i vetrovite. Njena brda, uvale i doline obrasle su veoma bujnom vegetacijom, dok se viši predeli ponekad zimi mogu zabeleti, ali ovakav sneg niko nije očekivao

Autor: D.Bošković