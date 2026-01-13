OVO JE BILA TITOVA DIJETA: Napravili su je najbolji lekari i kuvari tog vremena

Titovu dijetu je sastavio i nadgledao profesor dr Berović, a sprovodili Stipe Radovanović i Božo Vujić.

Branko Trbović je svoj radni vek proveo kao nutricionista na putovanjima sa Titom, doživotnim predsednikom Jugoslavije, po zemlji i inostranstvu. Više od trideset godina bio je šef kuhinje na Belom dvoru, brodu Galeb, u „Plavom vozu“, u stranim rezidencijama i kućama za odmor…. Svoja gastronomska sećanja iz Titove kuhinje kasnije je sabrao u knjizi „Jelovnici poznatih ljudi – Kako je jeo Josip Broz Tito“. Naime, maršal je slovio za velikog gurmanam, te je znao i da se prejeda, prema rečima ljudi koji su bili u njegovom bliskom okruženju.

Stoga je bio za Broza napravljen poseban nutricionistički program, iza kojeg su stajali najboolji lekari i kuvari tog vremena sa naših prostora.

Dijetu je sastavio i nadgledao profesor dr Berović, prema navodima Blica, a sprovodili Stipe Radovanović i Božo Vujić. Jelo je pripremala šefica kuhinje Gerica Ivo, a služio Ćirić Vlado.

Kako je izgledao Titov jelovnik?

Doručak (115 kalorija):

Crna kafa (140 ml)

Šlag (20 g), hleb beli (20 g), puter (5 g)

U 11 časova: pileći bubci u supi (100 g), hleb beli (20 g)

Ručak (589 kalorija):

Gratinirana teleća prsa (120 g), ulje (5 ml)

Krompir restovan (50 g)

Vrganji u sirćetu (20 g)

Zelena salata (30 g), crveni kupus (30 g), ulje (5 ml)

Hleb crni (20 g)

Desert: knedle sa šljivama – šljive (20 g), krompir (20 g), brašno (5 g), šećer (5 g), ¼ jajeta

Užina (114 kalorija):

U 16 časova: jogurt

Večera (392 kalorija):

Goveđa supa (150 ml), poširano jaje

Ražnjići – pileće belo (50 g), safalada (40 g)

Pomfrit (20 g), ulje (5 ml)

Salata: kiseli kupus (50 g), kisela paprika (50 g), ulje (5 ml)

Desert: jabuke (100 g)

Ukupno 392 kalorija

U 21 čas: safalada (150 g)

Autor: D.Bošković