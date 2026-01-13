OVO JE BILA TITOVA DIJETA: Napravili su je najbolji lekari i kuvari tog vremena

Titovu dijetu je sastavio i nadgledao profesor dr Berović, a sprovodili Stipe Radovanović i Božo Vujić.
Branko Trbović je svoj radni vek proveo kao nutricionista na putovanjima sa Titom, doživotnim predsednikom Jugoslavije, po zemlji i inostranstvu. Više od trideset godina bio je šef kuhinje na Belom dvoru, brodu Galeb, u „Plavom vozu“, u stranim rezidencijama i kućama za odmor…. Svoja gastronomska sećanja iz Titove kuhinje kasnije je sabrao u knjizi „Jelovnici poznatih ljudi – Kako je jeo Josip Broz Tito“. Naime, maršal je slovio za velikog gurmanam, te je znao i da se prejeda, prema rečima ljudi koji su bili u njegovom bliskom okruženju.
Stoga je bio za Broza napravljen poseban nutricionistički program, iza kojeg su stajali najboolji lekari i kuvari tog vremena sa naših prostora.
Dijetu je sastavio i nadgledao profesor dr Berović, prema navodima Blica, a sprovodili Stipe Radovanović i Božo Vujić. Jelo je pripremala šefica kuhinje Gerica Ivo, a služio Ćirić Vlado.
Kako je izgledao Titov jelovnik?
Doručak (115 kalorija):
Crna kafa (140 ml)
Šlag (20 g), hleb beli (20 g), puter (5 g)
U 11 časova: pileći bubci u supi (100 g), hleb beli (20 g)
Ručak (589 kalorija):
Gratinirana teleća prsa (120 g), ulje (5 ml)
Krompir restovan (50 g)
Vrganji u sirćetu (20 g)
Zelena salata (30 g), crveni kupus (30 g), ulje (5 ml)
Hleb crni (20 g)
Desert: knedle sa šljivama – šljive (20 g), krompir (20 g), brašno (5 g), šećer (5 g), ¼ jajeta
Užina (114 kalorija):
U 16 časova: jogurt
Večera (392 kalorija):
Goveđa supa (150 ml), poširano jaje
Ražnjići – pileće belo (50 g), safalada (40 g)
Pomfrit (20 g), ulje (5 ml)
Salata: kiseli kupus (50 g), kisela paprika (50 g), ulje (5 ml)
Desert: jabuke (100 g)
Ukupno 392 kalorija
U 21 čas: safalada (150 g)
Autor: D.Bošković