Neverovatna vremenska pojava trenutno u ovom delu Srbije! Vojvodina u epicentru: Evo o čemu je reč

U ovom času nad Srbijom, a naročito nad Vojvodinom beleži se ogromna temperaturna razlika.

I dok je širom Srbije otoplilo, uz temperature do 4-5 stepeni, na severu Vovodine i dalje je ledeno. Trenutna temperatura u Subotici i Somboru iznosi -5 stepeni, dok je istovremeno u Novom Sadu 2, a na jugu Banata 4°C koliko se meri u Bantatskom Karlovcu.

Dakle, trenutno su jug i jugoistok Vojvodine za skoro 10 stepeni topliji od severa i severozapada Bačke.

U ovom času Beograd je 4°C, što je takođe skoro 10 stepeni topliji od severa Bačke.

Toplije je čak i na planinama u odnosu na sever Vojvodine, pa je na Zlatiboru -3, na Kopaoniku -2, a u Sjenici 1°C.

Pored severa Vojvodine i viših planina, ledeni dan zaržava se još na istoku Srbije, uz temperature u minusu.

Inače, sever Vojvodine i istok Srbije i dalje su pod uticajem ledenog vazduha sa istoka Evrope.

Podsetimo, i današnje jutro u Srbiji osvanulo je vedro i ledeno.

Otopljenje se nastavlja i narednih dana, ali stižu i padavine, dok se jači preokret vremena očekuje za vikend.

