Ciklon stiže u Srbiju! Zbog ove pojave najavljen i NAJVIŠI STEPEN UPOZORENJA: Evo šta očekuje našu zemlju narednih dana

Osvanulo je tmurno, u mnogim predelima i maglovito jutro, a na području Vojvodne ima i kiše, koja se ponegde ledi pri tlu. Tokom dana biće toplije, uz smenu sunca i oblaka. Međutim, vikend donosi jaču promenu vremena.

Naša zemlja biće pod uticajem ciklona sa Jadrana i Mediterana, a južno strujanje donosiće toplu vazdušnu masu. Biće i vrelo vetrovito. Jaka košava imaće olujne udare od 80 km/h, a na jugu Banata i orkanske od 110 km/h.

Košava će biti toplog karaktera, ali će i pored toga činiti da je hladnije nego što jeste.

U subotu pretežno oblačno i suvo.

U nedelju će tokom dana prolazne kiše biti u severenim predelima Srbije, a rosulja se tokom dana očekuje na istoku.

Posle podne snažan oblačni sistem sa Jadrana zahvatiće južne, jugozapadne i zapadne delove Srbije i tokom večeri i noći premeštaće se dalje na istok, a na svom putu donosiće veoma jaku kišu, na višim planinama obilni sneg.

Najobilna kiša očekuje se na jugu i jugozapadu zemlje, u većini predela preko 30 litara kiše po kvadratnom metru, a na Kosovu i Metohiji i više od 50 litara, uz opasnost od urbanih poplava i bujica, naročito duž vrlo manjih tokova. Na području Metohije lokalno se očekuje i više od 80 litara kiše.

Sneg će u ovim predelima vejati iznad 1800 metara i palo bi i do 30 cm snega.

Maksimalna temperatura za vikend biće do 12 stepeni, u Beogradu oko 10.

U utorak kratkotrajno zahlađenje, ali već u sredu ponovo zbog južnog strujanja relativno toplo.

Novi talas padavina Srbiju će potom zahvatiti sledeće srede.

Košava će u ponedeljak prestati da duva, ali se očekuje već ponovo u sredu, uz olujne udare.

Zbog česte aktivnosti ciklona, kraj januara i početak februara doneće Srbiji natprosečno toplo vreme i česta naoblačenja sa kišom.

Moguć i najviši stepen upozorenja zbog olujnog vetra

Podsetimo, direktor RHMZ Jugoslav Nikolić juče je, na sednici Štaba za vanredne situacije, najavio slabljenje mrazeva i porast dnevnih temperatura, koje će od 20. januara biti od plus pet do plus 12 stepeni. Očekuje se i da će RHMZ izdati upozorenje zbog olujnih udara vetra od preko 100 km/h.

- Potencijalno je mogući i najviši crveni stepen upozorenja. Podsećam da su posledice vetra ovakvog intenziteta štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini - upozorio je.

Autor: Marija Radić