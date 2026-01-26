BEOGRAĐANKA POZVALA HITNU POMOĆ ZBOG SINA (36) Lekari ostali šokirani: Možda mislite da nije ništa, ali moj mlađi sin sa 26 je imao INFARKT - sve više mladih NA UDARU

Hitna pomoć intervenisala je zbog tri akutna infarkta miokarda, a pacijenti su prevezeni u odgovarajuće institucije. Zabeležen je zabrinjavajući porast srčanih problema među mlađom populacijom.

Noć u Beogradu protekla je relativno mirno kada je reč o intervencijama na javnim mestima, osim uzbuđenja koje je bilo prisutno na ulicama Beograda nakon osvajanja Evropskog prvenstva naših vaterpolista.

Prema rečima dežurne doktorke Milene Popović iz Hitne pomoći bilo je 19 poziva na javnom mestu, 119 intervencija do sada od 19 sati sinoć.

Lakše povređene dve žene

Dogodila se jedna saobraćajna nezgoda na Zvezdari, dva pacijenta, tačnije žene zbrinute su na licu mesta koje odbili su dalji transport do dežurne ustanove na dalju dijagnostiku. U pitanju su bile lakše povrede.

- Što se tiče dalje statistike za noć, bila su tri akutna infarkta miokarda, pacijenti su prevezeni do Instituta za kardiovaskularne bolesti i Dedinje - otkriva dr Popović.

Najviše su zvali hronični pacijenti, pacijenti koji su imali teškoće sa disanjem i onkološki pacijenti koji su se žalili na bol u grudima.

Prema rečima doktorke Popović, i dalje se nastavlja taj trend mlađih, ali starih pacijenata sa srčanim tegobama.

Sve više mladih sa srčanim problemima

- Sve više mladih osoba ima probleme sa srčanim tegobama. Imali smo jedan primer, poziv je upućen prema 194, majka je zvala za sina, u pitanju je muškarac 36 godina i rekla je: "Ja zovem za sina koji ima 36 godina" i predočila da su u pitanju tegobe vezane za bol u grudima i to je dobro i opisala - objašnjava dr Popović i otkriva šta je majka rekla dežurnoj ekipi Hitne pomoći.

"Moj mlađi sin od 26 godina imao je infarkt"

- Vi verovatno mislite da nije ništa u pitanju s obzirom na njegovu godinu života, ali moj sin koji je mlađi od njega, muškarac je u pitanju, 26 godina je imao infarkt - rekla je Beograđanka.

Mlađi muškarac je prevezen do dežurne sale i ukazana mu je pomoć.

Koji su prvi znaci srčanih problema

Iako srčane bolesti tradicionalno pogađaju starije osobe, sve više mladih se suočava sa ovim problemom u Srbiji.

- U ovoj starosnoj grupi od 35 do 40 godina često se primećuju prvi znaci srčanih problema, što ukazuje na potrebu za hitnom intervencijom u oblasti prevencije i edukacije - kaže dr Radinka Pekić, specijalista interne medicine, supspecijalista je kardiologije.

Prema rečima profesora dr Petra Otaševića, među okidačima za javljanje lekaru su:

- glavobolja

- zujanje ušima

- bol u grudima

- loša tolerancija pri naporu

- krv iz nosa

Autor: Jovana Nerić