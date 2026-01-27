AKTUELNO

Bujice od topljenja snega oštetile puteve u ovom delu Srbije: Uveden nadzor nad najugroženijim pravcima

Izvor: Tanjug, Foto: Foto/MUP Srbije ||

Nakon višednevnih padavina i naglog porasta temperature došlo je do aktiviranja bujičnih tokova koji su izazvali oštećenja na lokalnoj putnoj mreži u više sela na području opštine Priboj.

Prema prvim procenama, najkritičnija situacija zabeležena je u rubnim i brdsko-planinskim delovima opštine, gde je voda na pojedinim deonicama odnela zaštitni sloj puta, dok je na više mesta došlo do klizišta manjeg obima.

Problemi su registrovani i u selima uz administrativnu granicu sa Bosnom i Hercegovinom, a padavine su istovremeno zahvatile i područje susedne opštine Rudo, što je dodatno otežalo stanje na terenu.

Zbog oštećenja saobraćajnica, meštani pojedinih sela suočavaju se sa otežanim kretanjem i ograničenim pristupom imanjima, dok su nadležne službe uvele privremeni nadzor nad najugroženijim pravcima.

Kako je saopšteno, ekipe komunalnih službi opštine Priboj započele su interventne radove na uklanjanju nanosa i stabilizaciji terena, a aktivnosti će biti nastavljene u narednom periodu, u zavisnosti od vremenskih prilika.

Nadležni ističu da je trenutno najvažnije obezbediti osnovnu prohodnost puteva i smanjiti rizik od dodatnih oštećenja ukoliko dođe do novih padavina.

Autor: S.M.

