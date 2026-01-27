NAREDNA 24 SATA SU KLJUČNA Hitno upozorenje RHMZ: Južna Morava raste, kod OVOG GRADA preti redovna odbrana od poplava

Današnja prognoza predviđa pretežno sunčano vreme na severu i zapadu, s razvedravanjem u ostatku zemlje u večernjim satima

Na delu Dunava između Bezdana i Novog Sada vodostaji će ostati na niskim plovidbenim nivoima

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je hidrološko upozorenje prema kojem će na Južnoj Moravi sa pritokama u naredna 24 časa vodostaji će biti u većem porastu.

Kako su upozorili iz RHMZ, vodostaj bi mogao da dovede do dostizanja granice redovne odbrane od poplava na Veternici kod Leskovca. Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada, situacije potpuno drugačija.

- Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa - kazali su.

Danas pretežno sunčano

Prema prognozi RHMZ, danas na severu i zapadu od sredine dana biće pretežno sunčano. U centralnim predelima dalјe razvedravanje, dok se u ostalim krajevima posle podne očekuje slablјenje i prestanak padavina, a uveče i razvedravanje.

- Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, koji će krajem dana ponovo biti u skretanju na južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 5 na istoku i jugoistoku do 13 stepeni na zapadu Srbije - najavljuju.

Vreme narednih dana

Sutra ujutro ponegde slab mraz, a u Timočkoj Krajini, jugu i jugozapadu zemlјe magla ili niska oblačnost koja se može zadržati duže tokom prepodneva, u ostalim krajevima malo do umereno oblačno.

- Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa zapada uz prolaznu kišu. Vetar umeren i jak, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -4 do 4, a najviša od 5 na istoku i jugoistoku do 14 stepeni na zapadu Srbije - dodaju iz RHMZ.

U četvrtak promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima, a slaba kiša se očekuje na severu i jugu Srbije.

U petak i za vikend pretežno oblačno, mestimično s kišom, u planinskim predelima i sa snegom uz postepeni pad temperature.

- Početkom naredne sedmice prestanak padavina i razvedravanje. Jugoistočni vetar će od subote ponovo biti u pojačanju - zaključuju.

