MINISTARKA OBIŠLA PREŠEVO I BUJANOVAC Žarić Kovačević: Porodice koje žive na jugu zemlje jednako su nam važne (FOTO)

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević je danas, zajedno sa direktorom Službe Koordinacionog tela Vlade za jug Srbije Nenadom Mitrovićem, obišla Preševo i Bujanovac. Posetu je započela prisustvovanjem svečanoj priredbi upriličenoj povodom Svetog Save u Osnovnoj školi „9. maj“ u Preševu, a nastavila je posetom porodicama iz ovog kraja.

Ona je naglasila da je poseta Preševu i Bujanovcu prilika da se sagledaju realne potrebe građana i zajednički traže rešenja koja će doprineti boljem kvalitetu života porodica i dece u ovim sredinama.

Ukazala je i na značaj toga što se poseta realizuje upravo na Svetog Savu, školsku slavu, koji nas podseća da su znanje, vaspitanje i moralne vrednosti temelj jednog zdravog društva. Kako je istakla, država Srbija ostaje čvrsto opredeljena da ulaže u obrazovanje i vaspitno-obrazovne ustanove u svim delovima zemlje.

„Ovde smo ne samo da obeležimo školsku slavu, već i da razgovaramo sa roditeljima i porodicama. Posebno mi je drago što sam imala priliku da razgovaram sa jednom majkom koja je, uz podršku našeg ministarstva, dobila subvenciju za kupovinu prve nekretnine i da iz prve ruke čujem njeno iskustvo kroz ceo postupak“, istakla je ministarka Žarić Kovačević.

Tokom današnjeg boravka, ministarka je obišla i više porodica u ovim opštinama. U selu Slavujevac posetila je porodicu Spasić sa četiri ćerke, kojoj je uručila prigodne poklone u vidu tableta, školskog pribora, slatkiša i paketa humanitarne pomoći, kao znak konkretne podrške i brige države za porodice sa decom. Takođe, uručeni su i paketi pomoći dvema porodicama u selima Spančevac i Gornji starac.

„Obilazimo porodice sa više dece, porodice koje žive u težim materijalnim uslovima, kao i naše starije sugrađane koji nisu u mogućnosti da samostalno obezbeđuju osnovne životne potrebe. Razgovaramo sa njima o tome kako možemo da poboljšamo kvalitet njihovog života i pružimo konkretnu podršku. Smatram da je važno da obilazimo manje sredine i udaljena sela, u koja se ređe dolazi, kako bi građani bili bolje informisani o svojim pravima“, naglasila je ministarka Žarić Kovačević.

Ovom prilikom, ministarka je ukazala i na odličnu saradnju Ministarstva za brigu o porodici i demografiju sa Koordinacionim telom Vlade Republike Srbije za Preševo, Bujanovac i Medveđu, koje ima važnu ulogu u povezivanju države i lokalnih zajednica i unapređenju uslova života građana, posebno porodica i dece.

Današnja poseta biće završena obilaskom Srednje stručne škole „Sveti Sava“ u Bujanovcu i prisustvovanjem svečanoj akademiji u bujanovačkom Domu kulture. Žarić Kovačević posetu jugu nastavlja sutra, kada će posetiti opštinu Trgovište.



Autor: Jovana Nerić