SUTRA SLAVIMO ČETIRI MOĆNA SVECA: Jedan je pobedio ĐAVOLA, drugi je bio prvi pustinjak sveta – Veruje se da Bog sutra deli darove!

Sutra, 28. januara, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju dan posvećen velikim duhovnim gorostasima – Prepodobnom Pavlu Tivejskom, Jovanu Kuščniku, Gavrilu Lesnovskom i svetom mučeniku Pansofiju.

Iako januar obiluje praznicima, ovaj datum se izdvaja po neverovatnim pričama o odricanju, pobedi nad iskušenjima i neizmernoj veri.

1. Jovan Kuščnik: Svetac koji je nadmudrio đavola

Priča o Jovanu Kuščniku je jedna od najpotresnijih u hrišćanstvu. Rođen u bogatoj carigradskoj porodici, Jovan je odbacio svilu i zlato i pobegao u manastir. Kada ga je đavo iskušavao tugom za roditeljima, Jovan se vratio kući – ali prerušen u prosjaka! Tri godine je živeo u dvorištu sopstvenih roditelja, hraneći se ostacima koje su mu sluge bacale, a da ga niko nije prepoznao. Tek na samrti im je otkrio ko je, pokazavši da je ljubav prema Bogu jača od svake svetske slave.

2. Pavle Tivejski: Prvi pustinjak čovečanstva

Pavle je rođen u bogatstvu, ali je sve ostavio sestri i pohlepnom zetu koji mu je pretio prijavom. Povukao se u pustinju gde je živeo u molitvi punih 90 godina. Veruje se da mu je gavran svakog dana donosio pola hleba, a kada ga je posetio Sveti Antonije Veliki, gavran je doneo ceo hleb. Pavle je uzor svim isposnicima i simbol potpunog mira.

3. Gavrilo Lesnovski: Duhovni pobednik nad tragedijom

Rođen u bogatoj porodici kod Krive Palanke, Gavrilo se oženio devojkom carskog roda. Međutim, nakon njene prerane smrti, odlučio je da podigne hram Svetom Arhangelu Mihailu (manastir Lesnovo). Ostatak života proveo je u pećini u strogoj molitvi. Njegov primer uči nas kako se lična bol pretvara u večnu duhovnu svetlost.

4. Sveti mučenik Pansofije: Nepokolebljiv do smrti

Sin aleksandrijskog prokonzula, Pansofije je podelio sav imetak siromasima i povukao se u osamu na 27 godina. U vreme progona hrišćana, izveden je pred sud. Iako star, ostao je toliko čvrst u veri da je šiban do smrti, ne želeći da se odrekne Hrista.

5. Prepodobni Prohor Pčinjski: Mirotočivi zaštitnik

Sutra se takođe pominje i Sveti Prohor Pčinjski, jedan od najvoljenijih svetaca na jugu Srbije. Njegove mošti u manastiru kod Vranja i danas su izvor isceljenja, a on se slavi kao veliki čudotvorac koji je caru prorekao krunu, ali ga molio da ne zaboravi na Boga.

NARODNA VEROVANJA I OBIČAJI: Dan za crvenu hranu

Iako sutrašnji dan u kalendaru nije obeležen crvenim slovom, narod čuva specifične običaje:

Božji darovi: Veruje se da sutra Bog deli posebne darove onima koji su u teškim životnim situacijama pokazali strpljenje.

Crvena hrana: Tradicionalno se priprema jelo crvene boje (paprika, paradajz, crveno voće). Crvena boja na ovaj dan simbolizuje životnu snagu, zaštitu od zla i radost vere.

Bez teškog rada: Iako su kućni poslovi dozvoljeni, veruje se da ne treba raditi teške poslove u polju kako bi se iskazalo poštovanje prema svetiteljima koji su ceo život proveli u miru i molitvi.

Autor: Dalibor Stankov