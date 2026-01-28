U duhu Svetosavlja održana Svetosavska akademija sve tri školske ustanove u Sremskim Karlovcima

U prepunoj Svečanoj sali Karlovačke gimnazije održana zajednička Svetosavska akademija povodom 850 godina od rođenja Svetog Save.

Svetosavsku akademiju zajedno su organizovale sve tri škole sa teritorije Sremskih Karlovaca – Karlovačka bogoslovija, Karlovačka gimnazija i Osnovna škola „23. oktobar“.

Sa posebnim ponosom i iskrenom zahvalnošću upućene su reči hvale našoj deci i njihovim nastavnicima, koji svojim trudom, znanjem i posvećenošću neguju i čuvaju vrednosti svetosavlja

Sveti Sava nas je učio da se narod ne gradi podelama, već mirenjem. On je mirio zavađenu braću, znajući da mladost ume da bude povodljiva, a strasti snažne, ali i da je upravo zato odgovornost onih koji vode da smiruju, sabiraju i pokazuju pravi put. Ta poruka je i danas živa i snažna.

Kroz program koji su učenici izveli, jasno se osetilo da su tradicija i duhovnost, zajedništvo i sabranje, temelji na kojima počivaju Sremski Karlovci.

Neka nam Sveti Sava i dalje bude putokaz — da čuvamo mir, poštujemo jedni druge i budemo dostojni imena i tradicije koje nosimo.