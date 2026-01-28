AKTUELNO

Društvo

Bizaran incident u Ivanjici: Celo naselje ostao u mraku zbog jedne divlje životinje

Izvor: RINA, Foto: RINA ||

Neobičan slučaj zabeležen je u ivanjičkom naselju Crnjevo kada je zbog lisice koja je u ušla u staru trafo-stanicu nestalo struje.

- To je trafo stanica nekadašnje industrije Špik koja se ne održava duže vreme jer nije u nadležnosti EDS. Čuli smo da je ušla lisica i napravila unutra štetu, koja je izazvala kratak spoj što je izazvalo prekid u napajanju - kaže za RINU jedan od meštana.

Iako nije u njihovoj nadležnosti, ekipe EDS u izašle na teren, sanirali kvar i uspostavilo normalno snabdevanje za meštane i javne ustanove u ovom ivanjičko naselju.

Autor: S.M.

#Ivanjica

#Struja

#incident

#lisica

#trafo stanica

POVEZANE VESTI

Hronika

Vatrena stihija na porodičnoj kući: Veliki požar izbio u ivanjičkom naselju Crnjevo

Hronika

DRAMA U IVANJICI! Starija žena pretrpela veliki šok kad joj je maskirani razbojnik upao u kuću

Politika

'NA SVAKIH PET MINUTA GA OBAVEŠTAVAMO' Ministarka Mesarović o situaciji u Ivanjici: Vučić pruža najveću podršku i pomoć u organizaciji

Svet

Majmun ostavio 22 miliona ljudi bez struje: Cela država zbog kolapsa energetskog sistema u mraku

Beograd

POTOP U RAKOVICI, SAOBRAĆAJ OTEŽAN! Zbog pljuska formirano jezero, automobili mile kroz vodu! (FOTO)

Region

POZNATO STANJE ČOVEKA ZARAŽENOG GUBOM U HRVATSKOJ: Celo telo mu u flekama, evo da li može doći do epidemije