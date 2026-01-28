Bizaran incident u Ivanjici: Celo naselje ostao u mraku zbog jedne divlje životinje

Neobičan slučaj zabeležen je u ivanjičkom naselju Crnjevo kada je zbog lisice koja je u ušla u staru trafo-stanicu nestalo struje.

- To je trafo stanica nekadašnje industrije Špik koja se ne održava duže vreme jer nije u nadležnosti EDS. Čuli smo da je ušla lisica i napravila unutra štetu, koja je izazvala kratak spoj što je izazvalo prekid u napajanju - kaže za RINU jedan od meštana.

Iako nije u njihovoj nadležnosti, ekipe EDS u izašle na teren, sanirali kvar i uspostavilo normalno snabdevanje za meštane i javne ustanove u ovom ivanjičko naselju.

