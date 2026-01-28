Još jedan podvig srpskih lekara! Spaseno šest života: Šansu dobili i tek rođeni blizanci

Lekari iz UKC Niš i UKC Srbije uspešno su izvršili transplantacije na čak šest pacijenata, među kojima su i tek rođeni blizanci. Organi muškarca srednje dobi, koji je preminuo usled krvarenja nakon moždanog udara, pružili su novu šansu za život ovih ljudi.

Zahvaljujući svesnosti, plemenitosti i nesebičnoj odluci porodice donora, koja je u najtežem momentu svog života odlučila da bol pretvori u nadu i kaže "DA", za pacijenate na transplantacijama bubrega, srca, jetre i rožnjače, čiji su primaoci tek rođeni blizanci, počeo je novi život. Glavni koordinator tima za transplantaciju UKC Niš, doktor Goran Milošević, otkrio je u kakvom su stanju pacijenti koji su primili nove organe.

- Pacijenti koji su operisani ovde u Nišu su u dobrom stanju. Sada im predstoji oporavak. Naravno, tu ima još puno posla, ali su ekstubirani, skinuti su sa mašina i za sada to ide sasvim korektno. Lično nemam uvid u detalje u vezi sa organima koji su otišli za Beograd, ali preko glavnog koordinatora znam da su transplantacije uspešno obavljene, dakle i jetra i srce. - rekao je dr Milošević.

Transplantacija bubrega obavljena je u Univerzitetskom kliničkom centru Niš na Klinici za kardiohirurgiju, kod pacijentkinje rođene 1992. godine i pacijenta rođenog 1975. godine, dok su transplantacije srca, jetre i rožnjače obavljene u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije.

- Ostali organi otišli su u Klinički centar Srbije. Tamo su bile tri ekipe koje su došle po srce, jetru i rožnjače, dok je iz Niša bila urološka ekipa. Svi su oni radili zajedno u sali, jedni drugima su pomagali i preparisali krvne sudove. Ne možete vi izvaditi srce, pa onda polako drugi organ, pa treći. Svi organi se pripremaju istovremeno i onda se u finišu eksplantiraju jedan za drugim, svako iz svoje specijalnosti - objašnjava Milošević.

Prvi korak je najvažniji - pristanak rodbine

Dr Milošević skrenuo je pažnju na značaj donorstva i na preduge liste čekanja na novi organ, te istakao da bi ovakva praksa trebalo da se nastavi.

- Mi lekari smo uvek tu i radimo, ali je važan taj prvi korak, pristanak rodbine. Sve ostalo se uz veliki trud i angažovanje uradi, ali ako nemamo taj pristanak rodbine, onda džabe i vrhunski doktori i hirurzi, jer nemamo sa čime da radimo. Zato bacam akcenat na svest tih ljudi i izražavam ogromnu, zahvalnost porodici ovog donora. To je nemerljivo. Te ljude ne vidimo, ne znamo ih, i razumem da često ne žele da se izlažu javnosti, ali njihova saglasnost je prvi i ogroman korak. Ostalo je veliki posao koji se mora uraditi - poručio je lekar.

Kako je naš sagovornik otkrio, donor organa je bila muška osoba srednje dobi koja je preminula usled krvarenja nakon moždanog udara. Porodica pokojnika učinila je veliko delo i zahvaljujući njihovom pristanku šest osoba je dobilo novu šansu. Za njih više nema lista čekanja, nema beskonačne nade, dobili su šansu da nastave da žive. Nažalost, na listama ima još mnogo pacijenata koji čekaju svoju šansu i zato je važno da se porodice odluče na ovakav korak. Iako je trenutak težak i bolan, ovom odlukom jedne porodice spaseno je čak šest osoba.

Autor: S.M.