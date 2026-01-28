PRE I POSLE – CRNO NA BELO: Kako je stara beogradska Ložionica od ruševine postala 'srce' digitalne Srbije

Kažu da se ljudi brzo naviknu na bolje, pa lako zaborave kako je nešto izgledalo pre samo par godina.

Fotografije „pre i posle“ beogradske Ložionice najbolji su dokaz te transformacije – od napuštenog industrijskog zdanja do simbola modernog Beograda.

Od pare i čađi do veštačke inteligencije

Nekada je ovo bilo industrijsko srce grada, mesto rada, pare i teških mašina. Izgrađena pre skoro jednog veka (1926. godine), Ložionica je decenijama služila za servisiranje parnih lokomotiva koje su pokretale tadašnju Srbiju.

Danas, ovaj prostor ima potpuno novo lice. Umesto lokomotiva, ovde se sada „pokreću“ ideje, kreativne industrije i inovacije. Simbol nekadašnje snage železnice transformisan je u prvi multifunkcionalni kreativni centar u regionu, prostirući se na preko 23.000 kvadratnih metara.

Prošlost koja je dobila novo lice

Rekonstrukcija je sačuvala ono najvrednije – prepoznatljivi lučni oblik zgrade i čuveni Vodotoranj, za koji se veruje da ga je projektovao veliki Milutin Milanković.

Zgrada Ložionice: Danas je dom za startapove, umetnike i inovatore.

Vodotoranj: Postao je jedinstven izložbeni prostor za digitalnu umetnost.

Ulica ideja: Spaja stari šarm sa modernom pasarelom i digitalnim sadržajima.

Ovo nije samo popravka stare zgrade; ovo je primer kako se čuva industrijsko nasleđe tako što mu se udahne novi život. Fotografije „crno na belo“ podsećaju nas da progres ne mora da ruši prošlost – on je može oplemeniti.

Autor: Dalibor Stankov