ALARM DR MILIĆEVIĆA ZBOG ŠUGE U BEOGRADSKOM VRTIĆU: Ne ponavljajte kobnu grešku jednog dede – neadekvatno lečenje može biti smrtonosno!

Nakon navoda roditelja da se u jednom vrtiću na Čukarici pojavila šuga, koja je navodno zarazila petoro mališana i vaspitačicu, čuveni pedijatar dr Saša Milićević objasnio je za Telegraf kako se ova bolest zapravo širi i uputio dramatično upozorenje roditeljima.

Šuga nije "na dodir": Kontakt mora da traje duže

Iako se mnoga deca igraju popularne igre "šuge", doktor naglašava da se bolest ne prenosi običnim dodirom.

Potreban kontakt: Da bi parazit prešao na drugu osobu, kontakt mora da traje između 5 i 15 minuta.

Prevoz i rukovanje: Nećete se zaraziti običnim rukovanjem ili držanjem za šipku u autobusu.

Odeća i butici: Zaraza je moguća preko zajedničke posteljine, jastuka ili odeće u buticima, ali i tu je potreban duži kontakt sa tkaninom.

Kobna greška: Tragedija koju Srbija pamti

Povodom pojave vaški i šuge u kolektivima, dr Milićević je podsetio na jeziv slučaj koji služi kao najstrože upozorenje protiv lečenja "na svoju ruku":

„Sećam se slučaja kada je jedan deda unukama namazao kosu protiv vaški nekim sredstvom, mislim da je bio parafin, i stavio im kape za tuširanje. Tokom noći, to se spustilo deci na lice i ta deca su, nažalost, preminula. Preparati smeju da se koriste samo onako kako lekar propiše“, upozorio je doktor.

Simptomi i lečenje: Svrab koji se pojačava noću

Glavni simptomi šuge su svrab i crvenilo, koji postaju nepodnošljivi tokom noći i u toplim prostorijama. Doktor razbija mit da je šuga bolest "prljavih ljudi":

Pogađa sve: Može je dobiti bilo ko, bez obzira na nivo lične higijene.

Lečenje cele porodice: Ključno je da se svi članovi domaćinstva mažu mastima istovremeno, čak i oni koji nemaju simptome.

Higijena tekstila: Sva odeća i posteljina moraju se iskuvati i dobro oprati.

Vrtić na Čukarici povodom ovih navoda nije želeo da daje komentare, dok se očekuje zvanično saopštenje nadležnih službi.

Autor: Dalibor Stankov