Novosađani pozvani na oprez: Nepoznat muškarac snimljen na Detelinari, proverava koji stanovi nisu zaključani

Novosađani koji žive na Detelinari trebalo bi da se pripaze jer, kako navodi na Instagramu 192_rs, u ovom delu Novog Sada primećen je muškarac koji navodno pokušava da uđe u nezaključane stanove.

"Upozorenje za stanovnike Detelinare. Ova osoba ide od vrata do vrata i kroz špijunku pokušava da vidi da li ima nekoga u stanu i pokušava na kvaku da uđe u stan. Zaključavajte stanove i ulaze zgrada. Ne otvarajte na interfon nepoznatim osobama", navodi se u objavi.

Po rečima očevidaca, imao je nepoznat predmet u rukama.

Snimak je zabeležen oko 20 časova u Ulici Milenka Grčića, a možete ga pogledati ovde.

Autor: S.M.