AKTUELNO

Društvo

Novosađani pozvani na oprez: Nepoznat muškarac snimljen na Detelinari, proverava koji stanovi nisu zaključani

Izvor: Pink,rs/Telegraf, Foto: Pixabay ||

Novosađani koji žive na Detelinari trebalo bi da se pripaze jer, kako navodi na Instagramu 192_rs, u ovom delu Novog Sada primećen je muškarac koji navodno pokušava da uđe u nezaključane stanove.

"Upozorenje za stanovnike Detelinare. Ova osoba ide od vrata do vrata i kroz špijunku pokušava da vidi da li ima nekoga u stanu i pokušava na kvaku da uđe u stan. Zaključavajte stanove i ulaze zgrada. Ne otvarajte na interfon nepoznatim osobama", navodi se u objavi.

Po rečima očevidaca, imao je nepoznat predmet u rukama.

Snimak je zabeležen oko 20 časova u Ulici Milenka Grčića, a možete ga pogledati ovde.

Autor: S.M.

#Krađa

#Novi Sad

#Upozorenje

#građani

#snimak

POVEZANE VESTI

Politika

SVI NA SABOR 'NE DAMO SRBIJU'! Novosađani koji su krenuli peške za Beograd dočekani u Sremskim Karlovcima (VIDEO)

Hronika

JEZIVO NASILJE U BEOGRADU! Muškarac krvnički šutirao DETE koje je ležalo na betonu!

Beograd

'UPOZORENJE ZA ŽENE U ŽELEZNIKU' Muškarac nasrće i uznemirava, širi se apel mrežama

Politika

NOVOSAĐANI KOI PEŠAČE NA VUČIĆEV SKUP STIGLI U INĐIJU: Meštani ih dočekali sa trobojkama (VIDEO)

Svet

STRAVA I UŽAS NA AERODROMU: Putnici vrištali u panici, muškarac razbio flašu pa počeo da se seče (VIDEO)

Svet

MLADIĆ KOJI SE UTOPIO NA LEFKADI TREBALO DA SE OŽENI ZA 20 DANA: Prijatelji svedočili HORORU, ali nisu mogli ništa da urade