Četiri godine od smrti Ksenije Vučić: Pamtimo je samo kao koleginicu, već i kao prijatelja! Plenila je i činila nas boljim ljudima

Prošle su četiri godine od smrti naše koleginice i dugogodišnje novinarke Ksenije Vučić.

Na Novom groblju u Beogradu održan je pomen u prisustvu porodice, prijatelja i kolega.

Prošle su četiri godine od kada nije među nama. Naša Ksendža, kako smo je od milja zvali. Pamtićemo je uvek ne samo kao kleginicu, već kao prijatelja koji je uvek imao vremena i razumevanje za svakoga od nas.

Uvek tiha, blaga, nasmejana, dostojanstvena.

Plenila je i činila nas je boljim kolegama i ljudima. Pamtimo i nikada nećemo zaboraviti njenu nesebičnost i dobrotu, spremnost da svakome pomogne. Njenu iskrenu ljubav prema našoj televiziji i redakciji.

Gledaoci će je pamtiti po njenoj autorskoj emijsi "Pravac", a mi po profesionalizmu, odgovornosti i dobroti.

Neka te anđeli čuvaju.

Zauvek ćemo te se sećati i nositi u našim srcima.

