AKTUELNO

Društvo

Četiri godine od smrti Ksenije Vučić: Pamtimo je samo kao koleginicu, već i kao prijatelja! Plenila je i činila nas boljim ljudima

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Prošle su četiri godine od smrti naše koleginice i dugogodišnje novinarke Ksenije Vučić.

Na Novom groblju u Beogradu održan je pomen u prisustvu porodice, prijatelja i kolega.

Prošle su četiri godine od kada nije među nama. Naša Ksendža, kako smo je od milja zvali. Pamtićemo je uvek ne samo kao kleginicu, već kao prijatelja koji je uvek imao vremena i razumevanje za svakoga od nas.

Uvek tiha, blaga, nasmejana, dostojanstvena.

Plenila je i činila nas je boljim kolegama i ljudima. Pamtimo i nikada nećemo zaboraviti njenu nesebičnost i dobrotu, spremnost da svakome pomogne. Njenu iskrenu ljubav prema našoj televiziji i redakciji.

Gledaoci će je pamtiti po njenoj autorskoj emijsi "Pravac", a mi po profesionalizmu, odgovornosti i dobroti.

Neka te anđeli čuvaju.

Zauvek ćemo te se sećati i nositi u našim srcima.

Autor: S.M.

#Ksenija Vučić

#Smrt

#godišnjica

#koleginica

#novinarka

POVEZANE VESTI

Društvo

TRI GODINE OD SMRTI NAŠE KSENIJE VUČIĆ: Pamtićemo je uvek, ne samo kao koleginicu, već kao prijatelja koji je imao vremena i razumevanja za svakog od

Politika

PREDSEDNIK SA SINOM I ĆERKOM NA POMENU KSENIJI VUČIĆ: Obeležava se tri godine od smrti novinarke

Domaći

Emotivna objava Laćine tetke na godišnjicu njegove smrti: Tri godine teške kao olovo...

Domaći

PORODICA I PRIJATELJI ISPRED VEČNE KUĆE KSENIJE PAJČIN: 15 godina od smrti pevačice, bol i tuga ne prolaze, majka Ljubica neutešna i u suzama

Domaći

Verujem da nas gleda... Emotivna objava Ane Bekute na godišnjicu smrti Milutina Mrkonjića, otkrila po čemu će ga svi pamtiti (FOTO)

Domaći

Izgubila je najvažniju bitku: Čuvena voditeljka se deset godina borila sa opakom bolešću, a u jednom momentu je i oslepela