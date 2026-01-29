Bratina sa Mićinom u Naučno-tehnološkom parku Novi Sad, dogovorena saradnja sa Fakultetom tehničkih nauka

Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina boravio je u Novom Sadu, gde se sastao sa gradonačelnikom Žarkom Mićinom i predstavnicima Grada. Razgovarano je o stanju u oblasti javnog informisanja, pri čemu je istaknuta razvijena medijska scena u Novom Sadu, uključujući i Radio-televiziju Vojvodine koja program emituje na šesnaest jezika.

Naglašeno je da Grad Novi Sad redovno sprovodi javne konkurse za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa, uključujući sadržaje na jezicima nacionalnih manjina, projekte za osobe sa invaliditetom i stručno usavršavanje u oblasti medija, te da je tokom 2025. godine podržano 45 projekata. Ministar je ukazao na značaj lokalnih medija za pravovremeno i tačno informisanje građana i istakao da Ministarstvo ostaje pouzdan partner lokalnim samoupravama u razvoju medijskog pluralizma i očuvanju profesionalnih standarda.

Tokom posete Novom Sadu , ministar je obišao i Naučno-tehnološki park Novi Sad, gde su predstavljeni rezultati rada i planovi daljeg razvoja. Dogovorena je saradnja Ministarstva, NTP NS i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu radi unapređenja mehanizama koji omogućavaju brži prenos inovacija iz nauke ka tržištu.

Delegacija je posetila i Institut za veštačku inteligenciju Srbije, gde je istaknut značaj saradnje u oblasti razvoja i primene veštačke inteligencije, kao i saradnje za dalje jačanje pozicije Srbije kao zemlje znanja, inovacija i savremenih tehnologija.

Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Privatna arhiva Previous Next

Sagovornici su ocenili da je kontinuirana saradnja republičkih i lokalnih institucija ključna za razvoj javnog informisanja i inovacionog potencijala Srbije.

Autor: Iva Besarabić