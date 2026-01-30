AKTUELNO

Ovoj grupi građana danas 'leže' po 100.000 dinara: Evo ko ima pravo na pomoć države, neće biti drugog poziva

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Sava Radovanović, Pink.rs/I. Petrović ||

Isplata počinje nakon usvajanja Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2026. godinu, a pravo na sredstva imaće svi proizvođači koji su se prijavili na javni poziv za kvalitetne priplodne krave tokom 2025. godine.

Neće biti ponovo poziva

Važno je da novi javni poziv za ovu meru neće biti raspisivan, jer će se isplata vršiti automatski, svim korisnicima koji ispunjavaju uslove iz prethodne godine.

Ova mera najavljena je na 60. Savetovanju agronoma i poljoprivrednika Srbije na Zlatiboru, gde je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić istakao da je cilj dodatne podrške stabilizacija tržišta i pomoć proizvođačima koji ulažu u stočarski fond, posebno u složenim tržišnim okolnostima.

Kako je navedeno, fokus države je na direktnoj podršci stočarima koji unapređuju kvalitet proizvodnje i obnavljaju priplodni fond.

Podsticaji ubuduće u dva termina

Pored ove isplate, najavljeno je i da će se poljoprivredni podsticaji ubuduće isplaćivati u dva termina – pred prolećnu i pred jesenju setvu.

Prednost u dobijanju sredstava imaće proizvođači koji ulažu u savremenu opremu, kao i oni koji se opredeljuju za intenzivne zasade, navedeno je na skupu.

Autor: A.A.

