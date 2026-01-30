Milićević sa decom iz Knina: Cilj naše politike je zajedništvo, a ne podele

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, posetio je stadion fudbalskog kluba Crvena zvezda “Rajko Mitić” sa decom, članovima kulturno-obrazovnog društva “Jevrem Grujić” iz Knina, koja borave u poseti Beogradu i istakao da je cilj politike naše zemlje zajedništvo, a ne podele.

On je naglasio da je svaka poseta srpske dece svojoj matici od velikog značaja i dodao da je naša politika - politika povezivanja, a ne zaborava, kao i da je naš cilj zajedništvo, a ne podele.

"Odlazak sa decom iz kulturno-obrazovnog društva iz Knina u istorijski muzej Crvene zvezde je prilika da se podsetimo koliko je sport važan deo odrastanja", rekao je ministar Milićević, saopšteno je iz njegovog kabineta.

On je dodao da je oduvek taj klub bio na posebnom mestu kod ljudi iz Knina.

"U Kninu već dve godine postoji kulturno-obrazovno društvo koje broji više od 65 članova iz 20 sela. Najmlađi član ima četiri, a najstariji 30 godina", rekao je Milićević.

Kako je naveo, ideja za formiranje je potekla sa tematskih letnjih kampova, u Aranđelovcu 2023. godine, dok je zvanično kulturno-obrazovno društvo formirano iduće godine nakon tematskog letnjeg kampa u Kniću.

On je rekao da je to zapravo cilj tematskih letnjih kampova.

"Povezivanje mladih, sport i igra, učenje o korenima i tradiciji, kao i značaj vrline i tolerancije, poštovanje svoje zemlje i kulture", objasnio je Milićević.

On je naglasio da će Srbija nastaviti da sprovodi projekte koji za cilj imaju jačanje odnosa sa svim Srbima koji žive izvan svoje matice, jer kako je naveo, jedino kroz jedinstvo možemo sačuvati nacionalni identitet.

