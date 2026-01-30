AKTUELNO

Društvo

Milićević sa decom iz Knina: Cilj naše politike je zajedništvo, a ne podele

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/MINISTARSTVO BEZ PORTFELJA/DENIS ŽIVKOVIĆ ||

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, posetio je stadion fudbalskog kluba Crvena zvezda “Rajko Mitić” sa decom, članovima kulturno-obrazovnog društva “Jevrem Grujić” iz Knina, koja borave u poseti Beogradu i istakao da je cilj politike naše zemlje zajedništvo, a ne podele.

On je naglasio da je svaka poseta srpske dece svojoj matici od velikog značaja i dodao da je naša politika - politika povezivanja, a ne zaborava, kao i da je naš cilj zajedništvo, a ne podele.

"Odlazak sa decom iz kulturno-obrazovnog društva iz Knina u istorijski muzej Crvene zvezde je prilika da se podsetimo koliko je sport važan deo odrastanja", rekao je ministar Milićević, saopšteno je iz njegovog kabineta.

On je dodao da je oduvek taj klub bio na posebnom mestu kod ljudi iz Knina.

Foto: Tanjug/MINISTARSTVO BEZ PORTFELJA/DENIS ŽIVKOVIĆ

"U Kninu već dve godine postoji kulturno-obrazovno društvo koje broji više od 65 članova iz 20 sela. Najmlađi član ima četiri, a najstariji 30 godina", rekao je Milićević.

Kako je naveo, ideja za formiranje je potekla sa tematskih letnjih kampova, u Aranđelovcu 2023. godine, dok je zvanično kulturno-obrazovno društvo formirano iduće godine nakon tematskog letnjeg kampa u Kniću.

On je rekao da je to zapravo cilj tematskih letnjih kampova.

Foto: Tanjug/MINISTARSTVO BEZ PORTFELJA/DENIS ŽIVKOVIĆ

"Povezivanje mladih, sport i igra, učenje o korenima i tradiciji, kao i značaj vrline i tolerancije, poštovanje svoje zemlje i kulture", objasnio je Milićević.

On je naglasio da će Srbija nastaviti da sprovodi projekte koji za cilj imaju jačanje odnosa sa svim Srbima koji žive izvan svoje matice, jer kako je naveo, jedino kroz jedinstvo možemo sačuvati nacionalni identitet.

Autor: Marija Radić

#Poseta

#Rajko Mitić

#Stadion

#deca iz knina

#Đorđe Milićević

POVEZANE VESTI

Politika

'VEČERAS JE PREĐENA CRVENA LINIJA' Ministar Milićević: Valjevo neće pasti pred vandalima i mržnjom!

Politika

'TO JE NAPAD NA SVE SRPSKO U SUSEDNOJ DRŽAVI!' Ministar Milićević o hapšenju Milana Kneževića: Videli smo da ne žele da čuju glas Srba!

Društvo

Milićević u Rači otvorio kulturno-obrazovni kamp za decu iz dijaspore

Politika

Milićević: Srbija će nastaviti da gradi budućnost, uprkos pokušajima destabilizacije

Politika

SRBIJU NEĆE ZAUSTAVITI NASILJE! Oglasio se i Milićević: Moramo raditi sada još jače

Politika

Ministar Milićević otvorio sportsko-obrazovni kamp 'Valjevo 2025': Šaljemo jasnu poruku da Srbija misli na svoju decu, ma gde ona živela (foto)